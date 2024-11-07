Все про день 8 листопада: церковне свято, день ангела завтра
Фото: depositphotos.com
Зміст:
  1. Свята 8 листопада
  2. Яке церковне свято 8 листопада
  3. Дні ангела 8 листопада, хто святкує іменини
  4. Що не можна робити у день 8 листопада

Свята 8 листопада

  • Всесвітній день містобудування – свято не нове, було запропоноване в 1940-х роках аргентинським архітектором, професором університету Буенос-Айресу. Свято має на меті привернути увагу до урбаністики та роботи в сфері розбудовування міст.
  • Всесвітній день піаніста – свято музики й музикантів, вшановує талант та майстерність піаністів, мистецтво гри на фортепіано.
  • Міжнародний день радіології. Свято молоде, започатковане у 2012 році Європейським товариством радіологів. Саме в цей день професор фізики Вільгельм Рентген випадково відкрив промені невідомого походження.

Яке церковне свято 8 листопада

  • Собор Архангела Михаїла за новоюліанським календарем. Свято вшановує Начальника Божої армії янголів Михаїла, а також архангелів: Гавриїла, Рафаїла, Уриїла, Селафиїда, Ієгудила, Варахиїла, Ієриміла.
  • Раніше за старим церковним календарем, юліанським, 8 листопада святкували День святого Дмитрія Солунського. Тепер за прийнятим в Україні новоюліанським календарем свято випадає на 26 жовтня.

Дні ангела 8 листопада, хто святкує іменини

За новим ухваленим в Україні церковним календарем 8 листопада святкуються іменини Михайла та Гаврила.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Що не можна робити у день 8 листопада

В Україні Собор Архангела Михаїла – велике свято. Архангел є захисником і покровителем нашої столиці, міста Києва. Також Михаїл вважається покровителем воїнів, тому має особливе значення для наших захисників – військових та армії. У свято заборонено:

  • робити важку фізичну роботу;
  • викидати їжу;
  • обманювати та шахраювати;
  • сваритися, лаятися та лихословити на чиюсь адресу;
  • заздрити та бажати комусь зла.

День слід проводити у добрих думках та світлих помислах. В Україні традиційно запрошують гостей та родичів до святкового обіду, накривають щедрий стіл. Віряни йдуть до церкви на службу та моляться. У свято важливо не відмовляти у допомозі, а допомагати нужденним і тим, хто за нею звертається.

Читайте також
Календар церковних свят на листопад – 2024: які свята відзначатимемо в останній місяць осені
Введення в храм Пресвятої Богородиці – 2024: дата за новим календарем і що не можна робити
8 листопадаяке сьогодні свято8 листопада