Все про день 8 листопада: церковне свято, день ангела завтра

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Свята 8 листопада

Всесвітній день містобудування – свято не нове, було запропоноване в 1940-х роках аргентинським архітектором, професором університету Буенос-Айресу. Свято має на меті привернути увагу до урбаністики та роботи в сфері розбудовування міст.

– свято не нове, було запропоноване в 1940-х роках аргентинським архітектором, професором університету Буенос-Айресу. Свято має на меті привернути увагу до урбаністики та роботи в сфері розбудовування міст. Всесвітній день піаніста – свято музики й музикантів, вшановує талант та майстерність піаністів, мистецтво гри на фортепіано.

– свято музики й музикантів, вшановує талант та майстерність піаністів, мистецтво гри на фортепіано. Міжнародний день радіології. Свято молоде, започатковане у 2012 році Європейським товариством радіологів. Саме в цей день професор фізики Вільгельм Рентген випадково відкрив промені невідомого походження.

Яке церковне свято 8 листопада

Собор Архангела Михаїла за новоюліанським календарем. Свято вшановує Начальника Божої армії янголів Михаїла, а також архангелів: Гавриїла, Рафаїла, Уриїла, Селафиїда, Ієгудила, Варахиїла, Ієриміла.

за новоюліанським календарем. Свято вшановує Начальника Божої армії янголів Михаїла, а також архангелів: Гавриїла, Рафаїла, Уриїла, Селафиїда, Ієгудила, Варахиїла, Ієриміла. Раніше за старим церковним календарем, юліанським, 8 листопада святкували День святого Дмитрія Солунського. Тепер за прийнятим в Україні новоюліанським календарем свято випадає на 26 жовтня.

Дні ангела 8 листопада, хто святкує іменини

За новим ухваленим в Україні церковним календарем 8 листопада святкуються іменини Михайла та Гаврила.

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Що не можна робити у день 8 листопада

В Україні Собор Архангела Михаїла – велике свято. Архангел є захисником і покровителем нашої столиці, міста Києва. Також Михаїл вважається покровителем воїнів, тому має особливе значення для наших захисників – військових та армії. У свято заборонено:

робити важку фізичну роботу;

викидати їжу;

обманювати та шахраювати;

сваритися, лаятися та лихословити на чиюсь адресу;

заздрити та бажати комусь зла.

День слід проводити у добрих думках та світлих помислах. В Україні традиційно запрошують гостей та родичів до святкового обіду, накривають щедрий стіл. Віряни йдуть до церкви на службу та моляться. У свято важливо не відмовляти у допомозі, а допомагати нужденним і тим, хто за нею звертається.