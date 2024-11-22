Все о дне сегодня, 23 ноября: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

22 ноября День памяти голодоморов / Фото: depositphotos.com

Церковный праздник 23 ноября

Христиане в этот день чтят Святителя Амфилохия – Епископа Иконийского. Также церковь отмечает День святителя Григория, епископа Акрагантийского. Украинская церковь вместе с государственным днем чествования также поминает заморенных голодом украинцев.

Святитель Амфилохий, епископ Иконийский. Амфилохий родился в христианской семье в Малой Азии. Еще в юношеские годы решил посвятить жизнь служению Господу и отправился в пустыню вести монашескую жизнь. За духовные достижения был избран епископом города Иконии. Он также написал произведение, в котором осветил науку церкви о Святом Духе.

Амфилохий родился в христианской семье в Малой Азии. Еще в юношеские годы решил посвятить жизнь служению Господу и отправился в пустыню вести монашескую жизнь. За духовные достижения был избран епископом города Иконии. Он также написал произведение, в котором осветил науку церкви о Святом Духе. Святитель Григорий, епископ Акрагантийский , родился на острове Сицилия. Он служил 10 лет Акрагантийской церкви, а затем был рукоположен в диакона в Иерусалиме. После четырех лет обучения монашеской жизни у отшельника посетил Константинополь и совершил паломничество в Рим. Там Папа Римский назначил его епископом.

, родился на острове Сицилия. Он служил 10 лет Акрагантийской церкви, а затем был рукоположен в диакона в Иерусалиме. После четырех лет обучения монашеской жизни у отшельника посетил Константинополь и совершил паломничество в Рим. Там Папа Римский назначил его епископом. Поминальный день для всех жертв голодоморов. Каждую четвертую субботу ноября Православная церковь Украины поминает всех, кто умер во время голодоморов. В этом году поминальная суббота приходится на 23 ноября – официальный День памяти жертв голодоморов.

Международные и государственные праздники 23 ноября

В Украине 23 ноября – важная дата, скорбный день, когда чтят память всех жертв голодоморов в Украине. В мире отмечается день борьбы с безнаказанностью. Есть и праздничные поводы в этот день – Всемирный день акварели и День Фибоначчи.

День памяти жертв голодоморов напоминает о страшных днях, когда украинцев истребляли созданием искусственного голодомора. Тоталитарная власть использовала голод как метод политической борьбы против украинского народа, не желавшего принимать коммунистический режим. Голодоморы были устроены в 1921–1923, 1932–1933 и в 1946–1947 годах. У крестьян просто забирали все зерно и другие продукты, которые они имели как результат своей сельско-хозяйственной деятельности. Эти методы признаны мировым сообществом как геноцид украинского народа. В результате голодоморов на украинских землях умерло более 7 миллионов человек. В годы Советского Союза запрещалось говорить об этих событиях как об умышленном голодоморе, а реальное количество жертв умалчивалось.

напоминает о страшных днях, когда украинцев истребляли созданием искусственного голодомора. Тоталитарная власть использовала голод как метод политической борьбы против украинского народа, не желавшего принимать коммунистический режим. Голодоморы были устроены в 1921–1923, 1932–1933 и в 1946–1947 годах. У крестьян просто забирали все зерно и другие продукты, которые они имели как результат своей сельско-хозяйственной деятельности. Эти методы признаны мировым сообществом как геноцид украинского народа. В результате голодоморов на украинских землях умерло более 7 миллионов человек. В годы Советского Союза запрещалось говорить об этих событиях как об умышленном голодоморе, а реальное количество жертв умалчивалось. Международный день борьбы с безнаказанностью призван обратить внимание на проблему угроз и преследований за свободу слова. Этот день акцентирует на том, что замалчивание преступлений ведет к их росту. На сегодня 90% убийств журналистов остаются не раскрытыми, а их убийцы разгуливают на свободе.

призван обратить внимание на проблему угроз и преследований за свободу слова. Этот день акцентирует на том, что замалчивание преступлений ведет к их росту. На сегодня 90% убийств журналистов остаются не раскрытыми, а их убийцы разгуливают на свободе. 23 ноября отмечается Всемирный день акварели, его основал художник, посвятивший жизнь рисованию в технике с акварелью. Цель праздника для художников-акварелистов – популяризация этого искусства.

Праздник 23 ноября – День чисел Фибоначчи / Фото: Depositphotos

День Фибоначчи посвящен ряду чисел Фибоначчи. Последовательность чисел открыл итальянский математик Леонардо Фибоначчи в XIII веке. Ученый исследовал индийскую систему счисления и нашел последовательность, которая нам известна под фамилией Фибоначчи. Последовательность чисел составляет так называемую золотую спираль Фибоначчи и теорию "золотого сечения". Вычисления итальянского ученого объясняют не только математическую последовательность, но и многие природные явления, закономерность строения растений и т.д. Теория золотого сечения нашла свое отражение в строении египетских пирамид, медицине, искусстве, биологии.

Какой день ангела и именины сегодня

23 ноября свои именины отмечают по новому церковному календарю Григорий, Феодора и Александр.

Что нельзя делать – традиции на 23 ноября

В такой скорбный для Украины день запрещено:

устраивать громкие гуляния и посиделки,

ссориться и злословить,

употреблять алкоголь,

в этот день идет Рождественский пост, поэтому запрещено есть пищу животного происхождения.

В Украине существует обряд проведения акции "Зажги свечу". Это национальная традиция зажигать свечу в 16 часов в память обо всех умерших от голодомора. Она возникла в 2003 году и связана с украинской традицией ставить свечи за упокой умершим родственникам и близким. Зажигают свечи в память об умерших не только в Украине, но и во всем мире, чтобы вспомнить страшные события и почтить память тех, кто умер от голода в те страшные годы.