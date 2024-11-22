Все о дне 24 ноября: какой церковный праздник, день ангела и народные приметы

Что празднуют в Украине 24 ноября

Фото: www.cerkiew.net.pl

Церковный праздник 24 ноября

Православная церковь Украины 24 ноября отмечает День Святой Великомученицы Екатерины.

Великомученица Екатерина была дочерью правителя Александрии. Девушка очень любила учиться. Она очень прониклась христианской верой. Святая Екатерина считается покровительницей знаний и обучения. В Украине Праздник Екатерины имеет народные традиции.

Международные и государственные праздники 24 ноября

По всему миру 24 ноября отмечается Международный день Библии и Всемирный день эволюции.

В последнее воскресенье ноября все христиане отмечают Международный день Библии . Верующие объединяются для совместного чтения Библии. Праздник был начат в 1940 году, когда нью-йоркские бизнесмены положили начало библейской ассоциации. В целях привлечения людей к чтению Библии был провозглашен Международный день Библии. Эти события происходили во времена Второй Мировой войны и имели цель внушить людям надежду.

. Верующие объединяются для совместного чтения Библии. Праздник был начат в 1940 году, когда нью-йоркские бизнесмены положили начало библейской ассоциации. В целях привлечения людей к чтению Библии был провозглашен Международный день Библии. Эти события происходили во времена Второй Мировой войны и имели цель внушить людям надежду. Научным сообществом был начат Всемирный день эволюции. Дата выбрана неслучайно, 24 ноября отмечается годовщина публикации всем известной работы Чарльза Дарвина – "Происхождение видов". Книга впервые была издана в 1859 году. Дарвин подробно и логически объяснил основы и разнообразие жизни на планете. А через 50 лет в тот же день 1909 впервые отметили Всемирный день эволюции, а также день Дарвина.

Какой день ангела и именины 24 ноября

По новому церковному календарю, принятому в Украине, 24 ноября свои именины празднуют Екатерина, Августа, Порфирия и Филофея.

Что нельзя делать в этот день

День Екатерины имеет свои народные приметы и запреты.