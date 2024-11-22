Все о дне 24 ноября: какой церковный праздник, день ангела и народные приметы
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Церковный праздник 24 ноября
Православная церковь Украины 24 ноября отмечает День Святой Великомученицы Екатерины.
- Великомученица Екатерина была дочерью правителя Александрии. Девушка очень любила учиться. Она очень прониклась христианской верой. Святая Екатерина считается покровительницей знаний и обучения. В Украине Праздник Екатерины имеет народные традиции.
Международные и государственные праздники 24 ноября
По всему миру 24 ноября отмечается Международный день Библии и Всемирный день эволюции.
- В последнее воскресенье ноября все христиане отмечают Международный день Библии. Верующие объединяются для совместного чтения Библии. Праздник был начат в 1940 году, когда нью-йоркские бизнесмены положили начало библейской ассоциации. В целях привлечения людей к чтению Библии был провозглашен Международный день Библии. Эти события происходили во времена Второй Мировой войны и имели цель внушить людям надежду.
- Научным сообществом был начат Всемирный день эволюции. Дата выбрана неслучайно, 24 ноября отмечается годовщина публикации всем известной работы Чарльза Дарвина – "Происхождение видов". Книга впервые была издана в 1859 году. Дарвин подробно и логически объяснил основы и разнообразие жизни на планете. А через 50 лет в тот же день 1909 впервые отметили Всемирный день эволюции, а также день Дарвина.
Какой день ангела и именины 24 ноября
По новому церковному календарю, принятому в Украине, 24 ноября свои именины празднуют Екатерина, Августа, Порфирия и Филофея.
Что нельзя делать в этот день
День Екатерины имеет свои народные приметы и запреты.
- Беременной женщине в День Святой Екатерины не следует работать. Считается, что если беременная будет только отдыхать, то будет иметь легкие роды.
- Издавна считалось плохой приметой разжигать костер.
- Поскольку в этот день идет Рождественский пост, то следует употреблять только постные блюда и нельзя есть мяса, яиц и молочных продуктов.