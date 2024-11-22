Усе про день 24 листопада: яке церковне свято, день ангела та народні прикмети

Що святкують в Україні 24 листопада

Фото: www.cerkiew.net.pl

Церковне свято 24 листопада

Православна церква України 24 листопада відзначає День Святої Великомучениці Катерини.

Великомучениця Катерина була дочкою правителя Олександрії. Дівчина дуже любила вчитися і перейнялася християнською вірою. Свята Катерина вважається покровителькою знань та навчання. В Україні свято Катерини має народні традиції.

Міжнародні та державні свята 24 листопада

По всьому світу 24 листопада святкують Міжнародний день Біблії та Всесвітній день еволюції.

В останню неділю листопада всі християни святкують Міжнародний день Біблії. Віряни об’єднуються для спільного читання Біблії. Свято було започатковане у 1940 році, коли нью-йоркські бізнесмени започаткували біблійну асоціацію. З метою залучення людей до читання Біблії проголосили Міжнародний день Біблії. Ці події відбувалися в часи Другої світової війни і мали на меті вселити в людей надію.

Віряни об’єднуються для спільного читання Біблії. Свято було започатковане у 1940 році, коли нью-йоркські бізнесмени започаткували біблійну асоціацію. З метою залучення людей до читання Біблії проголосили Міжнародний день Біблії. Ці події відбувалися в часи Другої світової війни і мали на меті вселити в людей надію. Науковою спільнотою був започаткований Всесвітній день еволюції. Дату обрано невипадково, 24 листопада відзначається річниця публікації всім відомої роботи Чарльза Дарвіна – "Походження видів". Книга вперше була видана 1859 року. Дарвін детально та логічно пояснив основи та різноманіття життя на планеті. А через 50 років в той самий день 1909 року вперше відзначили Всесвітній день еволюції, а також день Дарвіна.

Який день ангела та іменини 24 листопада

За новим церковним календарем, прийнятим в Україні, 24 листопада свої іменини святкують Катерина, Августа, Порфирія та Філофея.

Що не можна робити в цей день

День Катерини має свої народні прикмети та заборони.