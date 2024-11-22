Усе про день сьогодні, 23 листопада: яке свято, день ангела і що не можна робити

22 листопада День пам'яті голодоморів / Фото: depositphotos.com

Церковне свято 23 листопада

Християни в цей день вшановують святителя Амфілохія – єпископа Іконійского. Також церква відзначає День святителя Григорія, єпископа Акрагантійського. Українська церква разом з державним днем вшанування також поминає заморених голодом українців.

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Святитель Амфілохій, єпископ Іконійський . Амфілохій народився у християнській родині в Малій Азії. Ще юнаком вирішив присвятити життя служінню Господу і вирушив у пустелю вести чернецьке життя. За духовні досягнення був обраний єпископом міста Іконії. Він також написав твір, в якому висвітлив науку церкви про Святого Духа.

. Амфілохій народився у християнській родині в Малій Азії. Ще юнаком вирішив присвятити життя служінню Господу і вирушив у пустелю вести чернецьке життя. За духовні досягнення був обраний єпископом міста Іконії. Він також написав твір, в якому висвітлив науку церкви про Святого Духа. Святитель Григорій, єпископ Акрагантійський , народився на острові Сицилія. Він служив 10 років Акрагантійській церкві, а потім був висвячений на диякона в Єрусалимі. Після чотирьох років навчання чернечого життя в пустельника відвідав Константинополь та здійснив паломництво до Риму. Там Папа Римський призначив його єпископом.

, народився на острові Сицилія. Він служив 10 років Акрагантійській церкві, а потім був висвячений на диякона в Єрусалимі. Після чотирьох років навчання чернечого життя в пустельника відвідав Константинополь та здійснив паломництво до Риму. Там Папа Римський призначив його єпископом. Поминальний день для усіх жертв голодоморів. Кожну четверту суботу листопада Православна церква України поминає всіх, хто помер під час голодоморов. Цього року поминальна субота припадає на 23 листопада – офіційний День пам’яті жертв голодоморів.

Міжнародні та державні свята 23 листопада

В Україні 23 листопада – важлива дата, скорботний день, коли вшановується пам’ять всіх жертв голодоморів в Україні. У світі відзначається день боротьби з безкарністю. Є і святкові приводи у цей день – Всесвітній день акварелі та День Фібоначчі.

День пам’яті жертв голодоморів нагадує про страшні дні, коли українців винищували створенням штучного голодомору. Тоталітарна влада використовувала голод як метод політичної боротьби проти українського народу, що не бажав приймати комуністичний режим. Голодомори були влаштовані в 1921-1923, 1932-1933 та в 1946-1947 роках. У селян просто забирали все зерно та інші продукти, що вони мали як результат своєї сільськогосподарської діяльності. Ці методи визнані світовою спільнотою як геноцид українського народу. Внаслідок голодоморів на українських землях померло більш як 7 мільйонів людей. В роки Радянського Союзу заборонялося говорити про ці події як про умисний голодомор, а реальна кількість жертв замовчувалася.

нагадує про страшні дні, коли українців винищували створенням штучного голодомору. Тоталітарна влада використовувала голод як метод політичної боротьби проти українського народу, що не бажав приймати комуністичний режим. Голодомори були влаштовані в 1921-1923, 1932-1933 та в 1946-1947 роках. У селян просто забирали все зерно та інші продукти, що вони мали як результат своєї сільськогосподарської діяльності. Ці методи визнані світовою спільнотою як геноцид українського народу. Внаслідок голодоморів на українських землях померло більш як 7 мільйонів людей. В роки Радянського Союзу заборонялося говорити про ці події як про умисний голодомор, а реальна кількість жертв замовчувалася. Міжнародний день боротьбі з безкарністю покликаний привернути увагу до проблеми погроз та переслідувань за свободу слова. Цей день наголошує на тому, що замовчування злочинів веде до їх збільшення. На сьогодні 90% вбивств журналістів лишаються не розкритими, а їх убивці розгулюють на свободі.

покликаний привернути увагу до проблеми погроз та переслідувань за свободу слова. Цей день наголошує на тому, що замовчування злочинів веде до їх збільшення. На сьогодні 90% вбивств журналістів лишаються не розкритими, а їх убивці розгулюють на свободі. 23 листопада відзначається Всесвітній день акварелі, його започаткував художник, що присвятив життя малюванню в техніці з аквареллю. Свято для художників-акварелістів має на меті популяризацію цього мистецтва.

Свято 23 листопада – День чисел Фібоначчі / Фото: Depositphotos

День Фібоначчі присвячений ряду чисел Фібоначчі. Послідовність чисел відкрив італійський математик Леонардо Фібоначчі у XIII столітті. Вчений досліджував індійську систему числення і знайшов послідовність, яка нам відома під прізвищем Фібоначчі. Послідовність чисел становить так звану золоту спіраль Фібоначчі та теорію "золотого перетину". Обчислення італійського вченого пояснюють не лише математичну послідовність, а й багато природних явищ, закономірність будови рослин тощо. Теорія золотого перетину знайшла своє відображення в будові єгипетських пірамід, медицині, мистецтві, біології.

Який день ангела та іменини сьогодні

23 листопада свої іменини відзначають за новим церковним календарем Григорій, Феодора та Олександр.

Що не можна робити – традиції на 23 листопада

В такий скорботний для України день заборонено:

влаштовувати гучні гуляння та посиденьки;

сваритися та лихословити;

вживати алкоголь;

в цей день триває Різдвяний піст, тож заборонено їсти їжу тваринного походження.

В Україні існує обряд проведення акції "Запали свічку". Це національна традиція запалювати свічку о 16 годині в пам’ять про усіх, хто помер від голодомору. Вона виникла 2003 року і пов’язана з українською традицією ставити свічки за упокій померлим родичам та близьким. Запалюють свічки в пам’ять про померлих не лише в Україні, а і по всьому світі, щоб згадати страшні події та вшанувати пам’ять тих, хто помер від голоду в ті страшні роки.