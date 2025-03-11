Все про день 12 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

В этот день православные христиане чтят память нескольких святых и соблюдают Великий пост

Какой праздник 12 марта / Фото: freepik

Какой церковный праздник завтра, 12 марта

Святитель Григорий Двоеслов, папа Римский

Известен также как Григорий I Великий, он родился около 540 года в Риме. Происходил из аристократической семьи, его мать Сильвия также признана святой. Григорий занимал должность первого секретаря папы Пелагия II, а позже сам стал папой Римским. Он известен своим духовным наследием и литургическими реформами.

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Преподобный Феофан Исповедник, Сигрианский



Феофан родился в Константинополе в VIII веке. Он был известным богословом и защитником иконопочитания во время иконоборчества. За свою жесткую позицию по почитанию икон был подвергнут преследованиям и сослан на остров Самофракия, где и умер в 817 году.

Преподобный Симеон Новый Богослов

Симеон жил в X–XI веках и считается одним из величайших византийских мистиков и богословов. Он акцентировал на личном опыте общения с Богом и оставил после себя много духовных произведений.

Какой церковный праздник 12 марта / Фото: wikimedia

Кроме того, 12 марта приходится на период Великого поста, который в 2025 году проходит с 3 марта по 19 апреля. Это время духовного очищения и подготовки к Пасхе.

Именины и день ангела 12 марта

В этот день отмечают именины владельцы имен Григорий и Семен:

Имя Григорий происходит от греческого слова "gregorios", что означает "бодрый" или "бдительный". Люди с этим именем часто характеризуются внимательными, ответственными и надежными личностями.

Семен имеет еврейское происхождение и означает "услышанный Богом". Владельцы этого имени обычно считаются мудрыми, спокойными и рассудительными людьми.

Именины и день ангела 12 марта / Фото: freepik

Международные и государственные праздники

Всемирный день борьбы с цензурой в Интернете привлекает внимание к свободе слова и ограничениям в онлайн-пространстве.

День посадки деревьев в Китае – важная экологическая мера для сохранения природы.

День озеленения в Китае Каждый год 12 марта, в годовщину смерти китайского революционера Сунь Ятсена (1866–1925), в стране организуют масштабную акцию по высадке деревьев. Именно Сунь Ятсен стал инициатором массового озеленения, традиция которого сохраняется до сих пор – к мероприятиям активно приобщаются как государственные деятели, так и рядовые граждане. В 1981 году в Китае была принята Резолюция, начавшая общенациональную добровольную кампанию по высадке зеленых насаждений. Каждый год 12 марта, в годовщину смерти китайского революционера Сунь Ятсена (1866–1925), в стране организуют масштабную акцию по высадке деревьев. Именно Сунь Ятсен стал инициатором массового озеленения, традиция которого сохраняется до сих пор – к мероприятиям активно приобщаются как государственные деятели, так и рядовые граждане. В 1981 году в Китае была принята Резолюция, начавшая общенациональную добровольную кампанию по высадке зеленых насаждений.

Народные приметы и что нельзя делать 12 марта

В народной традиции 12 марта известно как день Феофана. Считалось, что в этот день снежный покров начинает таять, а земля готовится к весенним работам.

Народные приметы и запреты 12 марта / Фото: freepik

Народные приметы:

если день солнечный, то снега больше не будет;

если на деревьях появился иней, это указывает на дождливый июнь;

если распустились "котики" на ивах, ожидается хороший урожай.

Поскольку продолжается Великий пост, запрещено употреблять блюда из мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц.

Считается, что ссоры и нехорошие слова могут привлечь несчастье. Существует поверье, что к неприятностям может привести выход из дома вечером.

Верили, что вместе с мусором можно вынести собственное счастье. Рекомендуется воздержаться от дальних путешествий, потому что они могут быть неудачными.

Соблюдение этих запретов и внимание к народным приметам помогало нашим предкам избегать неприятностей и обеспечивать благосостояние в семье.