Все про день 12 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 12 марта
- Святитель Григорий Двоеслов, папа Римский
Известен также как Григорий I Великий, он родился около 540 года в Риме. Происходил из аристократической семьи, его мать Сильвия также признана святой. Григорий занимал должность первого секретаря папы Пелагия II, а позже сам стал папой Римским. Он известен своим духовным наследием и литургическими реформами.
- Преподобный Феофан Исповедник, Сигрианский
Феофан родился в Константинополе в VIII веке. Он был известным богословом и защитником иконопочитания во время иконоборчества. За свою жесткую позицию по почитанию икон был подвергнут преследованиям и сослан на остров Самофракия, где и умер в 817 году.
- Преподобный Симеон Новый Богослов
Симеон жил в X–XI веках и считается одним из величайших византийских мистиков и богословов. Он акцентировал на личном опыте общения с Богом и оставил после себя много духовных произведений.
Кроме того, 12 марта приходится на период Великого поста, который в 2025 году проходит с 3 марта по 19 апреля. Это время духовного очищения и подготовки к Пасхе.
Именины и день ангела 12 марта
В этот день отмечают именины владельцы имен Григорий и Семен:
Имя Григорий происходит от греческого слова "gregorios", что означает "бодрый" или "бдительный". Люди с этим именем часто характеризуются внимательными, ответственными и надежными личностями.
Семен имеет еврейское происхождение и означает "услышанный Богом". Владельцы этого имени обычно считаются мудрыми, спокойными и рассудительными людьми.
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Народные приметы и что нельзя делать 12 марта
В народной традиции 12 марта известно как день Феофана. Считалось, что в этот день снежный покров начинает таять, а земля готовится к весенним работам.
Народные приметы:
если день солнечный, то снега больше не будет;
если на деревьях появился иней, это указывает на дождливый июнь;
если распустились "котики" на ивах, ожидается хороший урожай.
Поскольку продолжается Великий пост, запрещено употреблять блюда из мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц.
Считается, что ссоры и нехорошие слова могут привлечь несчастье. Существует поверье, что к неприятностям может привести выход из дома вечером.
Верили, что вместе с мусором можно вынести собственное счастье. Рекомендуется воздержаться от дальних путешествий, потому что они могут быть неудачными.
Соблюдение этих запретов и внимание к народным приметам помогало нашим предкам избегать неприятностей и обеспечивать благосостояние в семье.