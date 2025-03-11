Все про день 12 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой праздник 12 марта / Фото: freepik
Содержание:
  1. Какой церковный праздник завтра, 12 марта
  2. Именины и день ангела 12 марта
  3. Международные и государственные праздники 
  4. Народные приметы и что нельзя делать 12 марта

Какой церковный праздник завтра, 12 марта

  • Святитель Григорий Двоеслов, папа Римский

Известен также как Григорий I Великий, он родился около 540 года в Риме. Происходил из аристократической семьи, его мать Сильвия также признана святой. Григорий занимал должность первого секретаря папы Пелагия II, а позже сам стал папой Римским. Он известен своим духовным наследием и литургическими реформами.

  • Преподобный Феофан Исповедник, Сигрианский


 Феофан родился в Константинополе в VIII веке. Он был известным богословом и защитником иконопочитания во время иконоборчества. За свою жесткую позицию по почитанию икон был подвергнут преследованиям и сослан на остров Самофракия, где и умер в 817 году.

  • Преподобный Симеон Новый Богослов

Симеон жил в X–XI веках и считается одним из величайших византийских мистиков и богословов. Он акцентировал на личном опыте общения с Богом и оставил после себя много духовных произведений.

Все про день 12 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник 12 марта / Фото: wikimedia

Кроме того, 12 марта приходится на период Великого поста, который в 2025 году проходит с 3 марта по 19 апреля. Это время духовного очищения и подготовки к Пасхе.

Когда православная и католическая Пасха в 2025 году

Именины и день ангела 12 марта

В этот день отмечают именины владельцы имен Григорий и Семен:

  • Имя Григорий происходит от греческого слова "gregorios", что означает "бодрый" или "бдительный". Люди с этим именем часто характеризуются внимательными, ответственными и надежными личностями.

  • Семен имеет еврейское происхождение и означает "услышанный Богом". Владельцы этого имени обычно считаются мудрыми, спокойными и рассудительными людьми.

Все про день 12 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Именины и день ангела 12 марта / Фото: freepik

Международные и государственные праздники 

  • Всемирный день борьбы с цензурой в Интернете привлекает внимание к свободе слова и ограничениям в онлайн-пространстве.

  • День посадки деревьев в Китае – важная экологическая мера для сохранения природы.

День озеленения в Китае
Каждый год 12 марта, в годовщину смерти китайского революционера Сунь Ятсена (1866–1925), в стране организуют масштабную акцию по высадке деревьев. Именно Сунь Ятсен стал инициатором массового озеленения, традиция которого сохраняется до сих пор – к мероприятиям активно приобщаются как государственные деятели, так и рядовые граждане. В 1981 году в Китае была принята Резолюция, начавшая общенациональную добровольную кампанию по высадке зеленых насаждений.

Народные приметы и что нельзя делать 12 марта

В народной традиции 12 марта известно как день Феофана. Считалось, что в этот день снежный покров начинает таять, а земля готовится к весенним работам.

Все про день 12 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Народные приметы и запреты 12 марта / Фото: freepik

Народные приметы:

  • если день солнечный, то снега больше не будет;

  • если на деревьях появился иней, это указывает на дождливый июнь;

  • если распустились "котики" на ивах, ожидается хороший урожай.

Поскольку продолжается Великий пост, запрещено употреблять блюда из мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц.

Меню на Великий пост: рецепты постных блюд на каждый день

Считается, что ссоры и нехорошие слова могут привлечь несчастье. Существует поверье, что к неприятностям может привести выход из дома вечером.

Верили, что вместе с мусором можно вынести собственное счастье. Рекомендуется воздержаться от дальних путешествий, потому что они могут быть неудачными.

Соблюдение этих запретов и внимание к народным приметам помогало нашим предкам избегать неприятностей и обеспечивать благосостояние в семье.

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