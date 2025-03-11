Усе про день 12 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити

У цей день православні християни вшановують пам'ять кількох святих і дотримуються Великого посту

Яке свято 12 березня / Фото: freepik

Яке церковне свято завтра, 12 березня

Святитель Григорій Двоєслов, папа Римський



Відомий також як Григорій I Великий, він народився близько 540 року в Римі. Походив з аристократичної родини, його мати Сильвія також визнана святою. Григорій обіймав посаду першого секретаря папи Пелагія II, а пізніше сам став папою Римським. Він відомий своєю духовною спадщиною та літургійними реформами.

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Преподобний Феофан Сповідник, Сигріанський

Феофан народився в Константинополі в VIII столітті. Він був відомим богословом і захисником іконошанування під час іконоборства. За свою тверду позицію щодо шанування ікон був підданий переслідуванням і засланий на острів Самофракія, де й помер у 817 році.

Преподобний Симеон Новий Богослов



Симеон жив у X–XI століттях і вважається одним із найвидатніших візантійських містиків та богословів. Він наголошував на особистому досвіді спілкування з Богом і залишив після себе багато духовних творів.

Яке церковне свято 12 березня / Фото: wikimedia

Крім того, 12 березня припадає на період Великого посту, який у 2025 році триває з 3 березня по 19 квітня. Це час духовного очищення та підготовки до Великодня.

Іменини та день ангела 12 березня

У цей день відзначають іменини власники імен Григорій та Семен:

Ім'я Григорій походить від грецького слова "gregorios", що означає "бадьорий" або "пильний". Люди з цим ім'ям часто характеризуються як уважні, відповідальні та надійні особистості.

Семен має єврейське походження та означає "почутий Богом". Власники цього імені зазвичай вважаються мудрими, спокійними та розсудливими людьми.

Іменини та день ангела 12 березня / Фото: freepik

Міжнародні та державні свята

Всесвітній день боротьби з цензурою в Інтернеті привертає увагу до свободи слова та обмежень в онлайн-просторі.

День висаджування дерев у Китаї – важливий екологічний захід для збереження природи.

День озеленення в Китаї Щороку 12 березня, у річницю смерті китайського революціонера Сунь Ятсена (1866–1925), в країні організовують масштабну акцію з висаджування дерев. Саме Сунь Ятсен став ініціатором масового озеленення, традиція якого зберігається й досі – до заходів активно долучаються як державні діячі, так і пересічні громадяни. У 1981 році в Китаї було ухвалено Резолюцію, що започаткувала загальнонаціональну добровільну кампанію з висаджування зелених насаджень. Щороку 12 березня, у річницю смерті китайського революціонера Сунь Ятсена (1866–1925), в країні організовують масштабну акцію з висаджування дерев. Саме Сунь Ятсен став ініціатором масового озеленення, традиція якого зберігається й досі – до заходів активно долучаються як державні діячі, так і пересічні громадяни. У 1981 році в Китаї було ухвалено Резолюцію, що започаткувала загальнонаціональну добровільну кампанію з висаджування зелених насаджень.

Народні прикмети та що не можна робити 12 березня

У народній традиції 12 березня відоме як день Феофана. Вважалося, що в цей день сніговий покрив починає танути, а земля готується до весняних робіт.

Народні прикмети та заборони 12 березня / Фото: freepik

Народні прикмети:

якщо день сонячний, то снігу більше не буде;

якщо на деревах з'явився іній, це вказує на дощовий червень;

якщо розпустилися "котики" на вербах, очікується хороший урожай.

Оскільки триває Великий піст, заборонено вживати страви, приготовані з м'яса, риби, молочних продуктів та яєць.

Вважається, що сварки та погані слова можуть притягнути нещастя. Існує повір'я, що може призвести до неприємностей вихід з дому ввечері.

Вірили, що разом зі сміттям можна винести власне щастя. Рекомендується утриматися від далеких подорожей, оскільки вони можуть бути невдалими.

Дотримання цих заборон та врахування народних прикмет допомагало нашим предкам уникати неприємностей та забезпечувати добробут у родині.