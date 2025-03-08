Все про 9 марта: какой завтра праздник, день ангела и что нельзя делать

Какие важные события произошли 9 марта, кто празднует именины, государственные и международные даты, а также важные народные приметы и запреты

Какой праздник 9 марта / Фото: freepik

Какой церковный праздник завтра, 9 марта

9 марта православная церковь чтит память 40 Севастийских мучеников.

Эти 40 воинов римского XII легиона (Legio XII Fulminata) погибли в 320 году возле города Севастия (теперь Сивас, Турция) за отказ отречься от христианской веры. Они были подвергнуты жестоким пыткам и казнены, став символом стойкости и верности вере.

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В этом году 9 марта выпадает на первое воскресенье Великого поста, которое называется Торжеством православия. Этот праздник установлен в честь возобновления почитания икон в Византийской империи в 843 году после периода иконоборчества. Оно символизирует победу православной веры над ересями и установление истинного учения церкви.

Какой церковный праздник 9 марта / Фото: freepik

Также в этот день почитается память святителя Тарасия, патриарха Константинопольского, жившего в VIII веке. Он известен своей борьбой за восстановление иконопочитания и активное участие в церковных делах.

Именины и день ангела 9 марта

9 марта празднуют именины мужчины с именами:

Тарас . Имеет греческое происхождение и означает "мятежник" или "беспокойный".

Иван . Имя имеет еврейское происхождение, означает "Бог милостивый".

Валерий . Латинского происхождения, переводится как "сильный", "здоровый".

Александр . Греческое имя, означающее "защитник людей".

Кирилл . Имя греческого происхождения, означает "владыка", "господин".

Николай. Имеет греческие корни и переводится как "победитель народов".

Именины и день ангела 9 марта / Фото: freepik

Государственные и международные праздники в этот день

9 марта в Украине отмечают два важных праздника.

День рождения Тараса Шевченко: родился 9 марта 1814 года, Шевченко стал символом украинской нации, его произведения вдохновляют и сегодня.

День государственного гимна Украины: хотя официально этот день отмечается 10 марта, часто мероприятия проводятся и 9 марта, поскольку гимн "Ще не вмерла Україна" тесно связан с национальным возрождением, которое воспевал Шевченко.

История создания гимна Текст Государственного гимна Украины написал Павел Чубинский в 1862 году. Его стихотворение "Ще не вмерла Україна" быстро приобрело популярность среди украинцев, в частности среди деятелей культуры и политики. В 1863 году композитор Михаил Вербицкий, греко-католический священник и музыкант, создал музыку к этому тексту. Сначала он написал мелодию для хорового исполнения, а затем – для оркестра. Впервые гимн в песенном варианте публично прозвучал 10 марта 1865 в Перемышле во время концерта, посвященного Тарасу Шевченко. Текст Государственного гимна Украины написал Павел Чубинский в 1862 году. Его стихотворение "Ще не вмерла Україна" быстро приобрело популярность среди украинцев, в частности среди деятелей культуры и политики. В 1863 году композитор Михаил Вербицкий, греко-католический священник и музыкант, создал музыку к этому тексту. Сначала он написал мелодию для хорового исполнения, а затем – для оркестра. Впервые гимн в песенном варианте публично прозвучал 10 марта 1865 в Перемышле во время концерта, посвященного Тарасу Шевченко.

Народные приметы и что нельзя делать 9 марта

Народные приметы 9 марта:

если в этот день вернулись из теплых краев жаворонки и аисты, то ожидается богатый урожай хлеба;

если гуси и утки прячут головы под крыло, а кукушка кует вечером – возможно похолодание.

Народные приметы и что нельзя делать 9 марта / Фото: freepik

Поскольку 9 марта часто приходится на период Великого поста, существуют дополнительные ограничения:

запрещено употреблять мясные и молочные продукты;

не рекомендуется участвовать в громких развлечениях и торжествах.

В этот день нельзя ругаться и употреблять нецензурную лексику. Не рекомендуется злоупотреблять спиртными напитками и вредной едой. Следует воздержаться от тяжелого физического труда. Не стоит зацикливаться на отрицательных мыслях или причинять вред другим.