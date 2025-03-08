Все про 9 марта: какой завтра праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 9 марта
9 марта православная церковь чтит память 40 Севастийских мучеников.
Эти 40 воинов римского XII легиона (Legio XII Fulminata) погибли в 320 году возле города Севастия (теперь Сивас, Турция) за отказ отречься от христианской веры. Они были подвергнуты жестоким пыткам и казнены, став символом стойкости и верности вере.
В этом году 9 марта выпадает на первое воскресенье Великого поста, которое называется Торжеством православия. Этот праздник установлен в честь возобновления почитания икон в Византийской империи в 843 году после периода иконоборчества. Оно символизирует победу православной веры над ересями и установление истинного учения церкви.
Также в этот день почитается память святителя Тарасия, патриарха Константинопольского, жившего в VIII веке. Он известен своей борьбой за восстановление иконопочитания и активное участие в церковных делах.
Именины и день ангела 9 марта
9 марта празднуют именины мужчины с именами:
Тарас. Имеет греческое происхождение и означает "мятежник" или "беспокойный".
Иван. Имя имеет еврейское происхождение, означает "Бог милостивый".
Валерий. Латинского происхождения, переводится как "сильный", "здоровый".
Александр. Греческое имя, означающее "защитник людей".
Кирилл. Имя греческого происхождения, означает "владыка", "господин".
Николай. Имеет греческие корни и переводится как "победитель народов".
Государственные и международные праздники в этот день
9 марта в Украине отмечают два важных праздника.
День рождения Тараса Шевченко: родился 9 марта 1814 года, Шевченко стал символом украинской нации, его произведения вдохновляют и сегодня.
День государственного гимна Украины: хотя официально этот день отмечается 10 марта, часто мероприятия проводятся и 9 марта, поскольку гимн "Ще не вмерла Україна" тесно связан с национальным возрождением, которое воспевал Шевченко.
Народные приметы и что нельзя делать 9 марта
Народные приметы 9 марта:
если в этот день вернулись из теплых краев жаворонки и аисты, то ожидается богатый урожай хлеба;
если гуси и утки прячут головы под крыло, а кукушка кует вечером – возможно похолодание.
Поскольку 9 марта часто приходится на период Великого поста, существуют дополнительные ограничения:
не рекомендуется участвовать в громких развлечениях и торжествах.
В этот день нельзя ругаться и употреблять нецензурную лексику. Не рекомендуется злоупотреблять спиртными напитками и вредной едой. Следует воздержаться от тяжелого физического труда. Не стоит зацикливаться на отрицательных мыслях или причинять вред другим.