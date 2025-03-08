Усе про 9 березня: яке завтра свято, день ангела та що не можна робити

Які важливі події припали на 9 березня, хто святкує іменини, державні та міжнародні дати, а також важливі народні прикмети та заборони

Яке свято 9 березня / Фото: freepik

Яке церковне свято завтра, 9 березня

9 березня православна церква вшановує пам'ять 40 Севастійських мучеників.

Ці 40 воїнів римського XII легіону (Legio XII Fulminata) загинули 320 року біля міста Севастія (теперішній Сівас, Туреччина) за відмову зректися християнської віри. Вони були піддані жорстоким тортурам і страчені, ставши символом стійкості та вірності вірі.

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Цього року 9 березня припадає на першу неділю Великого посту, яка називається Торжеством православ'я. Це свято встановлене на честь відновлення шанування ікон у Візантійській імперії в 843 році після періоду іконоборства. Воно символізує перемогу православної віри над єресями та встановлення істинного вчення церкви.

Яке церковне свято 9 березня / Фото: freepik

Також цього дня вшановується пам'ять святителя Тарасія, патріарха Константинопольського, який жив у VIII столітті. Він відомий своєю боротьбою за відновлення іконошанування та активною участю в церковних справах.

Іменини та день ангела 9 березня

9 березня святкують іменини чоловіки з іменами:

Тарас . Має грецьке походження та означає "бунтівник" або "неспокійний".

Іван . Ім’я має єврейське походження, означає "Бог милостивий".

Валерій . Латинського походження, перекладається як "сильний", "здоровий".

Олександр . Грецьке ім'я, що означає "захисник людей".

Кирило . Ім’я грецького походження, означає "владика", "пан".

Миколай. Має грецьке коріння та перекладається як "переможець народів".

Іменини та день ангела 9 березня / Фото: freepik

Державні та міжнародні свята у цей день

9 березня в Україні відзначають два важливі свята.

День народження Тараса Шевченка : народився 9 березня 1814 року, Шевченко став символом української нації, його твори надихають і сьогодні.

День державного гімну України: хоча офіційно цей день відзначається 10 березня, часто заходи проводяться і 9 березня, оскільки гімн "Ще не вмерла Україна" тісно пов'язаний з національним відродженням, яке оспівував Шевченко.

Історія створення гімну Текст Державного гімну України написав Павло Чубинський у 1862 році. Його вірш "Ще не вмерла Україна" швидко набув популярності серед українців, зокрема серед діячів культури та політики. У 1863 році композитор Михайло Вербицький, греко-католицький священник і музикант, створив музику до цього тексту. Спочатку він написав мелодію для хорового виконання, а згодом – для оркестру. Вперше гімн у пісенному варіанті публічно прозвучав 10 березня 1865 року в Перемишлі під час концерту, присвяченого Тарасові Шевченку. Текст Державного гімну України написав Павло Чубинський у 1862 році. Його вірш "Ще не вмерла Україна" швидко набув популярності серед українців, зокрема серед діячів культури та політики. У 1863 році композитор Михайло Вербицький, греко-католицький священник і музикант, створив музику до цього тексту. Спочатку він написав мелодію для хорового виконання, а згодом – для оркестру. Вперше гімн у пісенному варіанті публічно прозвучав 10 березня 1865 року в Перемишлі під час концерту, присвяченого Тарасові Шевченку.

Народні прикмети та що не можна робити 9 березня

Народні прикмети 9 березня:

якщо цього дня повернулися з теплих країв жайворонки та лелеки, очікується багатий врожай хліба;

якщо гуси та качки ховають голови під крило, а зозуля кує ввечері – можливе похолодання.

Народні прикмети та що не можна робити 9 березня / Фото: freepik

Оскільки 9 березня часто припадає на період Великого посту, існують додаткові обмеження:

заборонено вживати м'ясні та молочні продукти;

не рекомендується брати участь у гучних розвагах та святкуваннях.

Цього дня не можна лаятися та вживати нецензурну лексику. Не рекомендується зловживати спиртними напоями та шкідливою їжею. Слід утриматися від важкої фізичної праці. Не варто зациклюватися на негативних думках або завдавати шкоди іншим.