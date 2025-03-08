Усе про 9 березня: яке завтра свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 9 березня
9 березня православна церква вшановує пам'ять 40 Севастійських мучеників.
Ці 40 воїнів римського XII легіону (Legio XII Fulminata) загинули 320 року біля міста Севастія (теперішній Сівас, Туреччина) за відмову зректися християнської віри. Вони були піддані жорстоким тортурам і страчені, ставши символом стійкості та вірності вірі.
Цього року 9 березня припадає на першу неділю Великого посту, яка називається Торжеством православ'я. Це свято встановлене на честь відновлення шанування ікон у Візантійській імперії в 843 році після періоду іконоборства. Воно символізує перемогу православної віри над єресями та встановлення істинного вчення церкви.
Також цього дня вшановується пам'ять святителя Тарасія, патріарха Константинопольського, який жив у VIII столітті. Він відомий своєю боротьбою за відновлення іконошанування та активною участю в церковних справах.
Іменини та день ангела 9 березня
9 березня святкують іменини чоловіки з іменами:
Тарас. Має грецьке походження та означає "бунтівник" або "неспокійний".
Іван. Ім’я має єврейське походження, означає "Бог милостивий".
Валерій. Латинського походження, перекладається як "сильний", "здоровий".
Олександр. Грецьке ім'я, що означає "захисник людей".
Кирило. Ім’я грецького походження, означає "владика", "пан".
Миколай. Має грецьке коріння та перекладається як "переможець народів".
Державні та міжнародні свята у цей день
9 березня в Україні відзначають два важливі свята.
День народження Тараса Шевченка: народився 9 березня 1814 року, Шевченко став символом української нації, його твори надихають і сьогодні.
День державного гімну України: хоча офіційно цей день відзначається 10 березня, часто заходи проводяться і 9 березня, оскільки гімн "Ще не вмерла Україна" тісно пов'язаний з національним відродженням, яке оспівував Шевченко.
Народні прикмети та що не можна робити 9 березня
Народні прикмети 9 березня:
якщо цього дня повернулися з теплих країв жайворонки та лелеки, очікується багатий врожай хліба;
якщо гуси та качки ховають голови під крило, а зозуля кує ввечері – можливе похолодання.
Оскільки 9 березня часто припадає на період Великого посту, існують додаткові обмеження:
не рекомендується брати участь у гучних розвагах та святкуваннях.
Цього дня не можна лаятися та вживати нецензурну лексику. Не рекомендується зловживати спиртними напоями та шкідливою їжею. Слід утриматися від важкої фізичної праці. Не варто зациклюватися на негативних думках або завдавати шкоди іншим.