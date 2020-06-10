10 главных новостей Украины и мира на 19:00 10 июня

1. УКРАИНА ПОЛУЧИТ ТРАНШ ОТ МВФ 11 ИЮНЯ – МИНФИН. Размер транша составит $2,1 млрд и будет направлен в госбюджет (подробнее).

2. УКРАИНА ПОЛУЧИЛА ВТОРОЙ ТРАНШ ОТ ЕС НА 500 МЛН ЕВРО. По словам президента Зеленского, средства помогут уменьшить долговую нагрузку и побороть негативные экономические последствия, вызванные пандемией COVID-19 (подробнее).

3. ОФИС ГЕНПРОКУРОРА И ГБР ЗАВЕРЯЮТ, ЧТО ОБЪЯВИЛИ О ПОДОЗРЕНИИ ПОРОШЕНКО ПО ДЕЛУ О НАЗНАЧЕНИИ СЕМОЧКО. Адвокаты пятого президента это отрицают, поскольку считают, что подозрение должен был вручать генпрокурор. При этом в ГБР и сама генпрокурор Венедиктова настаивают: о подозрении было объявлено законно (подробнее).

4. СУРКСИЫ VS ПРИВАТБАНК. КАБМИН ПРОИГРАЛ АПЕЛЛЯЦИЮ. Дело касается взыскания с банка в пользу Суркисов $250 млн (подробнее).

5. В УКРАИНЕ – РЕКОРДНОЕ СУТОЧНОЕ ЧИСЛО СМЕРТЕЙ СРЕДИ БОЛЬНЫХ COVID-19. За прошедшие сутки зафиксировали 525 новых больных, умерли 23 пациента, выздоровели 357 человек (подробнее).

6. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ ОТСТАВКЕ АВАКОВА НЕ ДОШЕЛ ДО ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ. Авторы документа, депутаты Голоса, говорят об искусственных бюрократических препятствиях (подробнее).

7. КАБМИН НАЗНАЧИЛ И.О. МИНИСТРА ЭКОЛОГИИ. Должность займет Ирина Ставчук, которая с октября 2019 года работала заместителем министра энергетики и охраны окружающей среды (подробнее).

8. КАБМИН ОДОБРИЛ МЕМОРАНДУМ О СНИЖЕНИИ ЗЕЛЕНОГО ТАРИФА. Новый меморандум предусматривает снижение "зеленого" тарифа на 15% для солнечных электростанций и на 7,5% для ветряных (подробнее).

9. В УКРАИНЕ БУДУТ ПО-НОВОМУ ОПРЕДЕЛЯТЬ ВЫЗДОРОВЕВШИХ ОТ COVID-19. Теперь для снятия диагноза будет достаточно отсутствия симптомов и одного негативного ПЦР-теста на коронавирус, а не двух подряд, как было ранее (подробнее).

10. В ШВЕЦИИ РАСКРЫЛИ УБИЙСТВО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 34-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ. Полиция полагает, что мотивом для убийства Улофа Пальме могли послужить его левые социалистические взгляды: их якобы не разделял преступник (подробнее).

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