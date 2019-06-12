100 дней президентства: Стефанчук рассказал о плане Зеленского

Руслан Стефанчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что разработан план действий главы государства на 100 дней. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, какие показатели эффективности (KPI), установлены на первые 100 дней президентства Зеленского, Стефанчук сказал: "План действий на 100 дней у нас есть. Но каждый день приносит неожиданности, из-за которых приходится вносить коррективы. Фундаментальные цели на 100 дней – от реформирования деятельности президента как институции, запуск процесса комплексного аудита государства, до внесения конкретных законопроектов по вопросам судебной системы, антикоррупционной политики".

По его словам, в украинской политике "президент напоминает шахматного короля – фигура очень важная, но ходит только на одну клеточку".

"Для нынешних условий - это особенно справедливо. А с осени мы уже сможем взять всю полноту ответственности за ситуацию в стране, показать конкретную программу действий. Пока что у нас работает программа - отстоять выбор людей, чтобы они не потеряли надежду на будущее, и общение с субъектами политических отношений, чтобы они поняли: начались другие времена и надо привыкать жить по правилам", - отметил Стефанчук.

10 июня 2019 года Стефанчук заявил, что партия Слуга народа хотела бы сформировать однопартийное большинство после досрочные выборов в Раду и первым делом намерена урегулировать деятельность оппозиции.