11 главных новостей Украины и мира на 19:00 2 июня

1. ПРОТЕСТЫ В США. ТРАМП ГРОЗИТ РАЗВЕРНУТЬ ВОЙСКА. Президент США Дональд Трамп пообещал развернуть войска в ответ на продолжающиеся во многих городах страны протесты. В Пентагоне высказывают беспокойство (подробнее).

2. ОПУБЛИКОВАНЫ ДОКУМЕНТЫ БАГАМСКИХ ОФШОРОВ: КТО "ЗАСВЕТИЛСЯ" ИЗ УКРАИНЦЕВ. В Bahamas Leaks засветились Жеваго, Кивалов, одесский застройщик Киван и нынешний глава Укрспирта (подробнее).

3. КОРОНАВИРУС. КИЕВ И СЕМЬ ОБЛАСТЕЙ НЕ ГОТОВЫ К ОСЛАБЛЕНИЮ КАРАНТИНА — МИНЗДРАВ. В трех областях делают недостаточно тестов на коронавирус, в Киеве и четырех областях превышен показатель по заболеваемости за неделю (подробнее).

4. НА РЫНКЕ В ОДЕССЕ ПРОИЗОШЕЛ КОНФЛИКТ СО СТРЕЛЬБОЙ, ЕСТЬ РАНЕНЫЕ: ВИДЕО. Утром в магазин тканей зашли неизвестные в масках и начали стрелять в сторону сотрудников заведения. Ранения получили двое мужчин (подробнее).

5. ПРИБЫЛЬ НАФТОГАЗА В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ СОКРАТИЛАСЬ В ПЯТЬ РАЗ. Консолидированная чистая прибыль Группы Нафтогаз за три месяца 2020 года составила 3,2 млрд грн (за первый квартал 2019 г. – 16 млрд грн). Об этом свидетельствуют финансовые результаты Нафтогаза по результатам первого квартала (подробнее).

6. ПАСПОРТ В СМАРТФОНЕ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЕЗЖАТЬ ЗА ГРАНИЦУ — ГПС. Пограничники подчеркивают, что сегодня украинцы могут пересекать границу только при наличии необходимых паспортных документов (подробнее).

7. БЕЗ ПЫШНОГО. ЗН НАЗВАЛО ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА НА ГЛАВУ ОЩАДБАНКА. Наблюдательный совет государственного Ощадбанка определил пять финалистов конкурса на главу правления. В шорт-лист вошли: Геннадий Хелемский, Галина Пахачук, Сергей Наумов, Антон Тютюн и Сергей Магдыч (подробнее).

8. СОТРУДНИКИ FACEBOOK ОТКАЗАЛИСЬ РАБОТАТЬ ИЗ-ЗА ПОСТОВ ТРАМПА. Десятки сотрудников Facebook, включая нескольких топ-менеджеров компании, устроили акцию протеста против политики соцсети в отношении постов президента США Дональда Трампа (подробнее).

9. АМКУ ПРИЗНАЛ ДЕЙСТВИЯ ДТЭК НА ЭНЕРГООСТРОВЕ МОНОПОЛЬНЫМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) завершил сбор и анализ доказательств по делу о злоупотреблениях АО "ДТЭК Западэнерго" и ООО "Д. Трейдинг" в зоне Бурштынского энергоострова и направил компаниям предварительные выводы для подготовки к заседанию комитета (подробнее).

10. ОПЗЖ С ДУБИНСКИМ ОСПАРИВАЮТ ЗАКОН ОБ АМНИСТИИ УЧАСТНИКОВ МАЙДАНА. В Конституционный суд поступило представление 50 народных депутатов, которые просят признать не соответствующим Конституции закон об амнистии участников Майдана в 2013-2014 годах (подробнее).

11. МИНФИН УВЕЛИЧИЛ ПРОДАЖУ ОВГЗ ПОЧТИ НА 2 МЛРД ГРН. 2 мая Министерство финансов на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 2,946 млрд грн (подробнее).

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