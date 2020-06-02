Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

11 главных новостей Украины и мира на 19:00 2 июня

11 главных новостей Украины и мира на 19:00 2 июня - Фото
02.06.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. ПРОТЕСТЫ В США. ТРАМП ГРОЗИТ РАЗВЕРНУТЬ ВОЙСКА. Президент США Дональд Трамп пообещал развернуть войска в ответ на продолжающиеся во многих городах страны протесты. В Пентагоне высказывают беспокойство (подробнее).

2. ОПУБЛИКОВАНЫ ДОКУМЕНТЫ БАГАМСКИХ ОФШОРОВ: КТО "ЗАСВЕТИЛСЯ" ИЗ УКРАИНЦЕВ. В Bahamas Leaks засветились Жеваго, Кивалов, одесский застройщик Киван и нынешний глава Укрспирта (подробнее).

3. КОРОНАВИРУС. КИЕВ И СЕМЬ ОБЛАСТЕЙ НЕ ГОТОВЫ К ОСЛАБЛЕНИЮ КАРАНТИНА — МИНЗДРАВ. В трех областях делают недостаточно тестов на коронавирус, в Киеве и четырех областях превышен показатель по заболеваемости за неделю (подробнее).

4. НА РЫНКЕ В ОДЕССЕ ПРОИЗОШЕЛ КОНФЛИКТ СО СТРЕЛЬБОЙ, ЕСТЬ РАНЕНЫЕ: ВИДЕО. Утром в магазин тканей зашли неизвестные в масках и начали стрелять в сторону сотрудников заведения. Ранения получили двое мужчин (подробнее).

5. ПРИБЫЛЬ НАФТОГАЗА В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ СОКРАТИЛАСЬ В ПЯТЬ РАЗ. Консолидированная чистая прибыль Группы Нафтогаз за три месяца 2020 года составила 3,2 млрд грн (за первый квартал 2019 г. – 16 млрд грн). Об этом свидетельствуют финансовые результаты Нафтогаза по результатам первого квартала (подробнее).

6. ПАСПОРТ В СМАРТФОНЕ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЕЗЖАТЬ ЗА ГРАНИЦУ — ГПС. Пограничники подчеркивают, что сегодня украинцы могут пересекать границу только при наличии необходимых паспортных документов (подробнее).

7. БЕЗ ПЫШНОГО. ЗН НАЗВАЛО ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА НА ГЛАВУ ОЩАДБАНКА. Наблюдательный совет государственного Ощадбанка определил пять финалистов конкурса на главу правления. В шорт-лист вошли: Геннадий Хелемский, Галина Пахачук, Сергей Наумов, Антон Тютюн и Сергей Магдыч (подробнее).

8. СОТРУДНИКИ FACEBOOK ОТКАЗАЛИСЬ РАБОТАТЬ ИЗ-ЗА ПОСТОВ ТРАМПА. Десятки сотрудников Facebook, включая нескольких топ-менеджеров компании, устроили акцию протеста против политики соцсети в отношении постов президента США Дональда Трампа (подробнее).

9. АМКУ ПРИЗНАЛ ДЕЙСТВИЯ ДТЭК НА ЭНЕРГООСТРОВЕ МОНОПОЛЬНЫМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) завершил сбор и анализ доказательств по делу о злоупотреблениях АО "ДТЭК Западэнерго" и ООО "Д. Трейдинг" в зоне Бурштынского энергоострова и направил компаниям предварительные выводы для подготовки к заседанию комитета (подробнее).

10. ОПЗЖ С ДУБИНСКИМ ОСПАРИВАЮТ ЗАКОН ОБ АМНИСТИИ УЧАСТНИКОВ МАЙДАНА. В Конституционный суд поступило представление 50 народных депутатов, которые просят признать не соответствующим Конституции закон об амнистии участников Майдана в 2013-2014 годах (подробнее).

11. МИНФИН УВЕЛИЧИЛ ПРОДАЖУ ОВГЗ ПОЧТИ НА 2 МЛРД ГРН. 2 мая Министерство финансов на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 2,946 млрд грн (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Разбор | 72 км можно! Все, что надо знать о системе видеофиксации нарушений ПДД

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
главное за день
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 