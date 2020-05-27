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11 главных новостей Украины и мира на 19:00 27 мая

11 главных новостей Украины и мира на 19:00 27 мая - Фото
27.05.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. У ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА "КАРПАТЫ" НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ. Футбольный агент Олег Смалийчук выкупил львовский футбольный клуб "Карпаты" у бизнесмена и бывшего депутата Верховной Рады Петра Дыминского (подробнее).

2. КАРАНТИН: ПОЧТИ 65% КОМПАНИЙ ПОТЕРЯЛИ ДО 50% ДОХОДОВ - ОПРОС ЕБА. За два месяца карантина 18% компаний потеряли 50-75% своих доходов, еще 64% заявили о потере доходов на уровне до 50%, только 11% компаний сообщили, что изменений не произошло, а 3% - даже увеличили доход (подробнее).

3. СУД ПРИЗНАЛ ПРОТИВОПРАВНЫМ РЕШЕНИЕ ВЯТРОВИЧА О СИМВОЛИКЕ СС "ГАЛИЧИНА": ДОКУМЕНТ. Окружной админсуд Киева решил, что Институт нацпамяти три года назад противоправно издал вывод о том, что символика 14 гренадерской дивизии СС "Галичина" не является нацистской (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ЛЬГОТАХ И ПОСЛАБЛЕНИЯХ ДЛЯ БИЗНЕСА ДО КОНЦА КАРАНТИНА. Закон предусматривает продление налоговых и админпослаблений для бизнеса на время карантина, а также освобождение медиков от налогов (подробнее).

5. В США ОБСУЖДАЮТ НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2 — HANDELSBLATT. Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл объявил о возможности введения новых санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая владеет газопроводом Северный поток-2 (подробнее).

6. УКРЗАЛІЗНИЦЯ ОТКРЫЛА ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ ПО УКРАИНЕ. Вечером 26 мая Укрзалізниця открыла продажу билетов на пять поездов Интерсити+ через онлайн-сервисы (подробнее).

7. TWITTER ПОМЕТИЛ ПОСТ ТРАМПА КАК ФЕЙК. Twitter впервые в истории пометил пост президента США Дональда Трампа как недостоверный. Речь идет о посте Трампа в Twitter, где он критикует губернатора Калифорнии за идею проведения президентских выборов по почте (подробнее).

8. ТУРЦИЯ НАЧНЕТ ПРИНИМАТЬ УКРАИНСКИХ ТУРИСТОВ С 1 ИЮЛЯ. Первые международные авиарейсы Турция планирует принимать с 10 июня. Авиасообщение с Украиной возобновят на пятом этапе (подробнее).

9. АВИАСООБЩЕНИЕ ВОЗОБНОВИТСЯ С 15 ИЮНЯ — СТЕПАНОВ. По словам министра здравоохранения, все прибывающие в Украину должны будут пойти на 14-дневную самоизоляцию (подробнее).

10. ПОКУШЕНИЕ НА "ГЛАВАРЯ НАРКОКАРТЕЛЯ" НА ПЕЧЕРСКЕ. СПЕЦНАЗ ВЗЯЛ ГРУППУ КИЛЛЕРОВ. Вчера на столичном Печерске неизвестные стреляли в 37-летнего мужчину. Сегодня в Одессе спецназ задержал четверых подозреваемых в покушении на убийство (подробнее).

11. ПРОИЗВОДСТВО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ В УКРАИНЕ УПАЛО ДО ИСТОРИЧЕСКОГО МИНИМУМА. На 27 мая в Украине наблюдаются беспрецедентные ограничения производства атомной энергии (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Миллиардеры на карантине | Ахметов, Пинчук и Ярославский рассказывают, как провели карантин и сколько он им стоил

Вадим Ребрина
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