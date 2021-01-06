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13 стран Евросоюза призвали Еврокомиссию помочь Украине с вакцинами от COVID-19

06.01.2021, 13:03
13 стран Евросоюза призвали Еврокомиссию помочь Украине с вакцинами от COVID-19 - Фото
Фото: pixabay.com

13 стран Европейского союза подписали письмо к руководству Еврокомиссии с призывом обеспечить свободный и справедливый доступ к вакцине от COVID-19 для стран Восточного партнерства. В их числе – Украина. Документ опубликовал журналист Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк. 

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В письме сообщается, что подписанты поддерживают усилия Еврокомиссии по предоставлению вакцин странам Западных Балкан. По их мнению, создание механизма упрощенного выделения вакцин для других соседей станет сигналом о стратегической ценности Восточного партнерства. 

Также в ЕС отметили, что границы объединения не будут в безопасности, если они не окажут поддержку странам ВП. 

Письмо подписали министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции.

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Станислав Стороженко
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ЕС евросоюз вакцина помощь Украине Восточное партнерство COVID-19

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