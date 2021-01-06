13 стран Евросоюза призвали Еврокомиссию помочь Украине с вакцинами от COVID-19
13 стран Европейского союза подписали письмо к руководству Еврокомиссии с призывом обеспечить свободный и справедливый доступ к вакцине от COVID-19 для стран Восточного партнерства. В их числе – Украина. Документ опубликовал журналист Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.
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В письме сообщается, что подписанты поддерживают усилия Еврокомиссии по предоставлению вакцин странам Западных Балкан. По их мнению, создание механизма упрощенного выделения вакцин для других соседей станет сигналом о стратегической ценности Восточного партнерства.
Также в ЕС отметили, что границы объединения не будут в безопасности, если они не окажут поддержку странам ВП.
Письмо подписали министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции.
- 12 декабря 2020-го Украина гарантировала бесплатное получение 8 млн доз вакцины в рамках глобального механизма COVAX. Позднее сообщалось, что страна ведет переговоры об увеличении количества поставок с 8 до 16 млн доз вакцин.
- 14 декабря в Минздраве заявили, что в Украине необходимо обязательно вакцинировать минимум 20 млн 866 тысяч человек, однако денег на это не достаточно.
- 30 декабря Украина подписала первый контракт с производителем вакцины-кандидата от коронавируса – китайской компанией Sinovac.
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