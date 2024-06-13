14 июня графики отключения света в Украине будут действовать четыре часа

Укрэнерго сообщило, что графики будут действовать с 18:00 до 22:00

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Вечером в пятницу, 14 июня, по всей Украине будут применяться графики почасовых отключений в течение четырех часов. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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Анонсировано, что графики будут применяться с 18:00 до 22:00.

При этом не будут ограничивать поставки объектам критической инфраструктуры и предприятиям, которые экспортируют 80% энергии для своих нужд в соответствии с постановлением правительства, отметила компания.

В четверг, 13 июня, графики почасовых отключений будут действовать два часа – с 20:00 до 22:00.

В ночь на 1 июня Россия нанесла массированный удар по энергосистеме Украины. Повреждения получили сразу пять энергообъектов в разных областях.

Тяжелейшей ситуации в энергосистеме страны Укрэнерго ожидает в середине лета 2024 года: ежедневный дефицит электричества может расти, потому что из-за жары увеличится потребление.

В ДТЭК заявили, что при худшем сценарии в случае продолжения российских атак по электростанциям украинцы следующей зимой могут быть до 20 часов в день без света и тепла.

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