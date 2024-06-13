14 червня графіки відключення світла в Україні діятимуть чотири години

Укренерго повідомило, що графіки діятимуть з 18:00 до 22:00

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Ввечері у п'ятницю, 14 червня, на всій території України застосовуватимуться графіки погодинних відключень впродовж чотирьох годин. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

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Анонсовано, що графіки застосовуватимуться з 18:00 до 22:00.

Водночас не обмежуватимуть постачання об'єктам критичної інфраструктури та підприємствам, які експортують 80% енергії для своїх потреб відповідно до постанови уряду, зауважила компанія.

У четвер, 13 червня, графіки погодинних відключень діятимуть дві години – з 20:00 до 22:00.

У ніч проти 1 червня Росія завдала масованого удару по енергосистемі України. Пошкодження отримали одразу п'ять енергооб'єктів у різних областях.

Найважчої ситуації в енергосистемі країни Укренерго очікує у середині літа 2024 року: щоденний дефіцит електрики може зростати, тому що через спеку збільшиться споживання.

У ДТЕК заявили, що за найгіршого сценарію у разі продовження російських атак по електростанціях українці наступної зими можуть бути до 20 годин на день без світла та тепла.

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