15 европейских стран призывают привлечь БРИКС к урегулированию войны России против Украины

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: ЕРА/Andre Borges)

Австрия и еще 14 европейских стран направили письмо верховной представительнице Евросоюза по иностранным делам Каи Каллас, в котором призвали усилить дипломатические усилия и начать переговоры со странами БРИКС для завершения войны в Украине. Об этом сообщает Politico.

"Нам нужен глобальный альянс для достижения прекращения огня. Украина неоднократно демонстрировала готовность к этому. Теперь Россия должна прекратить свои неизбирательные атаки. Европа не может оставаться в стороне: вместе с партнерами мы должны увеличить давление и заставить Россию сесть за стол переговоров", – заявила министр иностранных дел Австрии.

Главным аргументом этой инициативы есть тесные связи России со странами БРИКС. Лидеры Китая и Бразилии принимали участие в празднованиях "Дня победы" в Москве 9 мая, а президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва даже занял российского диктатора Владимира Путина, подчеркивают журналисты.

Австрия считает, что Европа должна взаимодействовать со странами БРИКС, надеясь, что они могут повлиять на Москву и убедить ее прекратить агрессию против Украины. Только те страны, с которыми у России есть доверительные отношения, могут повлиять на Путина, говорится в заявлении.

Письмо подписали 15 стран. Помимо Австрии, к инициативе присоединились Бельгия, Болгария, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

"Сейчас как никогда важно возобновить и активизировать наше сотрудничество с глобальными партнерами. Многие страны имеют тесные связи с Москвой, которые можно и нужно использовать для усиления дипломатического давления на Кремль. Мы просим вас, [Каи Каллас], возглавить координацию восстановленных целенаправленных дипломатических усилий и предложить провести обсуждение", – сказал он.

Также отмечается, что этот процесс должен учитывать специфические проблемы стран в регионах.