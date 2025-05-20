15 європейських країн закликають залучити БРІКС до врегулювання війни Росії проти України

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва (Фото: ЕРА/Andre Borges)

Австрія та ще 14 європейських країн надіслали лист верховній представниці Євросоюзу із закордонних справ Каї Каллас, у якому закликали посилити дипломатичні зусилля та почати переговори з країнами БРІКС для завершення війни в Україні. Про це повідомляє Politico. Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Нам потрібен глобальний альянс для досягнення припинення вогню. Україна неодноразово демонструвала готовність до цього. Тепер Росія повинна припинити свої невибіркові атаки. Європа не може залишатися осторонь: разом із партнерами ми маємо збільшити тиск і змусити Росію сісти за стіл переговорів", – заявила міністр закордонних справ Австрії Беата Майнл-Райзінгер.

Головним аргументом цієї ініціативи є тісні зв'язки Росії з країнами БРІКС. Лідери Китаю та Бразилії брали участь у святкуваннях "Дня перемоги" в Москві 9 травня, а президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва навіть обійняв російського диктатора Володимира Путіна, наголошують журналісти.

Австрія вважає, що Європа повинна взаємодіяти з країнами БРІКС, сподіваючись, що вони зможуть вплинути на Москву і переконати її припинити агресію проти України. Тільки ті країни, з якими Росія має довірчі відносини, можуть вплинути на Путіна, йдеться в заяві.

Лист підписали 15 країн. Окрім Австрії, до ініціативи приєдналися Бельгія, Болгарія, Хорватія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Словаччина, Словенія, Іспанія та Швеція.

"Зараз, як ніколи, важливо відновити та активізувати нашу співпрацю з глобальними партнерами. Багато країн мають тісні зв'язки з Москвою, які можна і потрібно використовувати для посилення дипломатичного тиску на Кремль. Ми просимо вас, [Кая Каллас], очолити координацію відновлених цілеспрямованих дипломатичних зусиль і запропонувати провести обговорення на майбутній Раді ЄС із закордонних справ", – зазначено в листі.

Також наголошується, що цей процес має враховувати специфічні проблеми країн у відповідних регіонах.