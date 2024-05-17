18 мая свет вечером будут выключать только для промышленности – Укрэнерго

18 мая на всей территории Украины, с 19:00 до 24:00, будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей

Отключение света (Фото: Укрэнерго)

Отключения электроэнергии в Украине на субботу, 18 мая, не запланированы. В то же время ограничения будут действовать для промышленных объектов, сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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"По всей территории Украины с 19:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Ограничения для бытовых потребителей не прогнозируются", – говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что после российских ударов украинская энергетика потеряла "существенную часть генерации". Он отметил, что нужно время на восстановление и для дальнейшего развития энергетики, которая будет способна работать, несмотря на угрозы российского террора.

"Уже готовимся к следующему отопительному сезону, и это предусматривает, в частности, плановые ремонты и подготовку атомной генерации. Поэтому сейчас снова есть потребность в очень рациональном, продуманном потреблении электричества", – сказал глава государства.

8 мая Россия совершила пятую за полтора месяца массированную атаку на объекты энергетики в Украине. После этого Укрэнерго пришлось ограничить энергоснабжение промышленности и бизнеса, предусматривались и веерные отключения населения.

С вечера 14 мая Укрэнерго ввело контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. Также свет выключали 15, 16 и 17 мая.

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