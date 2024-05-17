18 травня світло ввечері вимикатимуть тільки для промисловості – Укренерго

18 травня на всій території України, з 19:00 до 24:00, діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів

Відключення світла (Фото: Укренерго)

Відключення електроенергії в Україні на суботу, 18 травня, не заплановані. Водночас обмеження діятимуть для промислових об'єктів, повідомили у пресслужбі Укренерго.

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"На всій території України з 19:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Обмеження для побутових споживачів не прогнозуються", – йдеться у повідомленні.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що після російських ударів українська енергетика втратила "суттєву частину генерації". Він зазначив, що потрібен час на відновлення та для подальшої розбудови енергетики, яка буде здатна працювати, попри загрози російського терору.

"Уже готуємося до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації. Тому зараз знову є потреба в дуже раціональному, продуманому споживанні електрики", – сказав глава держави.

8 травня Росія здійснила п'яту за півтора місяця масовану атаку на об'єкти енергетики в Україні. Після цього Укренерго довелося обмежити енергопостачання промисловості та бізнесу, передбачалися й віялові відключення населення.

З вечора 14 травня Укренерго запровадило контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Також світло вимикали 15, 16 та 17 травня.

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