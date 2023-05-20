21 мая Байден встретится с Зеленским в Хиросиме – CNN

Президент США Джо Байден намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хиросиме в воскресенье. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации Байдена.

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"Мы ожидаем, что у президента будет двусторонняя встреча с президентом Зеленским", — сказал чиновник, добавив, что встреча состоится "немного после 14:00" по местному времени (8:00 по Киеву).

По словам чиновника, Байден "продолжит подтверждать жесткую и решительную поддержку Соединенными Штатами Украины".

Также ожидается трехсторонняя встреча Байдена с президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем и премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Чиновник назвал эту встречу "приоритетом" для Байдена. Лидеры обсудят безопасность, экономику и другие темы.

Сегодня Зеленский прибыл в Японию для участия в саммите G7.

Он встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В разговоре речь шла о гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях.

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