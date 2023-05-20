21 травня Байден зустрінеться з Зеленським у Хіросімі – CNN

Президент США Джо Байден збирається зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Хіросімі у неділю. Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника адміністрації Байдена.

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"Ми очікуємо, що президент матиме двосторонню зустріч із президентом Зеленським", — сказав чиновник, додавши, що зустріч відбудеться "трохи після 14:00" за місцевим часом (8:00 за Києвом).

За словами чиновника, Байден "продовжуватиме підтверджувати тверду та рішучу підтримку Сполученими Штатами України".

Також очікується тристороння зустріч Байдена з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем і прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою. Чиновник назвав цю зустріч "пріоритетом" для Байдена. Лідери обговорять безпеку, економіку та інші теми.

Сьогодні Зеленський прибув до Японії для участі у саміті G7.

Він зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. У розмові йшлося про гуманітарне розмінування та мобільні шпиталі.

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