27-й день полномасштабной войны. Ситуация в областях

В части областей этой ночью раздавалась воздушная тревога. Сложной была ситуация в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Ровенской, Луганской и Донецкой областях.

Ситуация в областях по состоянию на 8:00:

Киевская

За ночь – несколько воздушных тревог по всей области. Бои и артобстрелы в Макарове, Ирпене, Гостомеле, Буче, Ворзеле.

Ночью враги обстреляли с. Шпитьки, Дмитровской общины. В Фастовском районе утром крылатая ракета ударила по с. Осиново. Повреждены частные дома. Информация уточняется.

"Пока под оккупацией что Буча, что Гостомель, что полностью регион, там пока никаких действий мы делать не можем. Нам нужно удержать противника на его попытках перейти реку Ирпень и перейти в наступление на Киев. Пока потенциал не дает нам возможности перейти к наступательным действиям в этом направлении, только локально. Мы наращиваем потенциал, а у врага он убывает",- объяснил руководитель Киевской областной Военной администрации Александр Павлюк.

В местах боевых действий населены пункты возле Житомирской трассы, север Вышгородского района.

В некоторых населённых пунктах Броварского района гуманитарная катастрофа.

Славутич изолирован.

Черниговская

Несколько воздушных тревог за ночь. Оборонительные бои возле Чернигова. Информация о разрушениях и погибших пока отсутствует.

Город и область остаются в очень тяжелом положении.

Сумская

Всю ночь продолжались обстрелы пригорода Сум. Также была воздушная тревога по всей области.

Неспокойно прошла ночь и в Ахтырском районе. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Житомирская

Ночью ракетно-бомбовых ударов не последовало.

Кировоградская область

На Кировоградщине за прошедшие сутки было несколько затяжных воздушных тревог. Утром тоже включали сирены.

Днепропетровская

Вчера в течение дня и сегодня утром обстрелы населенных пунктов на границе с Херсонщиной. Разрушение есть. Жертв предварительно нет. Утром – тревога.

Харьковская

В Харькове активизировались обстрелы оккупантов по объектам гражданской инфраструктуры, по пострадавшим – информация уточняется.

По области активны боевые действия в Изюме.

Запорожская область

Ночь прошла без воздушных тревог. Сирену включали с утра.

Волынь

Без воздушных тревог.

Винницкая область

Ночь без воздушных тревог. Сирены звучали с утра.

Закарпатье

Утром воздушная тревога.

Хмельницкая область

Утром воздушная тревога.

Тернопольская

Утром воздушная тревога.

Черкасская

В общем, стабильно, есть воздушные тревоги.

Львовская

Без воздушных тревог.

Полтавщина

Утром воздушная тревога.

Ровенская область

За прошедшие сутки было семь воздушных тревог.

Ракетные удары были вчера в начале суток, а также вечером. Каждый раз по объектам военной инфраструктуры.

Утром одна воздушная тревога.

Черновицкая область

Утром воздушная тревога.

Ивано-Франковск

Ночью и с утра воздушная тревога.

Луганская

Обстрелы городов продолжаются. По Горной общине был нанесен авиаудар.

Всего вчера 14 пожаров, разрушены 25 объектов.

Донецкая

Авиаудары по Камышевке и Авдеевке, обстрелы реактивной артиллерией Красногоровки и Марьинки. В Авдеевке 5 погибших, 20 раненых, масштабные пожары и разрушения жилья.

Волноваха и район – жесткие зачистки.

Мариуполь в осаде. Обстреливается авиация, корабли, реактивная артиллерия. Военные героически защищают город.

Николаевская

Ночь прошла относительно спокойно, с утра по всей области – воздушная тревога.

Херсонская область

Ряд взрывов и артобстрелов во всех районах области.

В областном центре начали появляться листовки якобы от комендантов с правилами пребывания в городе и запретом митингов, комендантским часом.

Одесская область

Одна воздушная тревога ночью и утром.

Катерина Амеліна

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