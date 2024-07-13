50 000 в июле, более 80 000 с сентября: Павел рассказал о поставках боеприпасов Украине
Чехия пришлет Украине 50 000 боеприпасов в июле и августе, заявил президент Чехии Петр Павел, передает ČTK.
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Павел заявил, что с конца сентября 2024 года Украина будет получать от 80 000 до 100 000 боеприпасов в месяц.
25 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Украина уже получила первую партию боеприпасов, закупленных для Сил обороны в рамках чешской инициативы.
- В общей сложности речь шла о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину. Но в марте министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Киев потенциально может получить 1,5 млн боеприпасов.
- К инициативе Чехии по закупке артснарядов для Украины присоединилось около 20 государств, среди которых Германия, Канада, Великобритания, Бельгия, Швеция, Дания и другие.
- В апреле президент Чехии Петр Павел говорил, что Прага нашла более 1 млн артснарядов в третьих странах, которые можно приобрести для ВСУ.
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