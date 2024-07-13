50 000 у липні, понад 80 000 з вересня: Павел розповів про постачання боєприпасів Україні

25 червня стало відомо, що Україна вже отримала першу партію боєприпасів

Петер Павел (Фото: EPA)

Чехія надішле Україні 50 000 боєприпасів у липні та серпні, заявив президент Чехії Петр Павел, передає ČTK.

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Павел заявив, що з кінця вересня 2024 року Україна отримуватиме від 80 000 до 100 000 боєприпасів на місяць.

25 червня прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що Україна вже отримала першу партію боєприпасів, закуплених для Сил оборони в межах чеської ініціативи.

Загалом початково йшлося про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України. Але у березні міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Київ потенційно може отримати 1,5 млн боєприпасів.

До ініціативи Чехії з закупівлі артснарядів для України доєдналися близько 20 держав, серед яких Німеччина, Канада, Велика Британія, Бельгія, Швеція, Данія та інші.

У квітні президент Чехії Петр Павел казав, що Прага знайшла понад 1 млн артснарядів у третіх країнах, які можна придбати для ЗСУ.

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