500 дней большой войны против России. В Минобороны перечислили главные победы Украины

Заместитель министра обороны Анна Маляр перечислила главные победы за 500 дней большой войны России против Украины. Об этом она написала в Telegram.

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По ее словам, 497 дней назад украинцы разрушили ожидания России о захвате Киева за три дня и миф о "второй армии мира".

— 462 дня назад была освобождена Киевская область и северные регионы, российская пропаганда впервые заговорила об отступлении, назвав его "жестом доброй воли";

— 451 день назад был потоплен флагман Черноморского флота РФ — ракетный крейсер "Москва";

— 380 дней назад США передали первые реактивные системы HIMARS;

— 373 дня назад был освобожден остров Змеиный;

— 305 дней назад началось наступление в Харьковской области, которое было беспрецедентным по скорости с каскадным обвалом обороны россиян;

— 273 дня назад был нанесен первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику;

— 239 дней назад был освобожден Херсон;

— 113 дней назад был выдан ордер на арест диктатора Владимира Путина в Гааге;

— 80 дней назад были получены системы противовоздушной обороны Patriot;

— 65 назад была сбита "сверхзвуковая" ракета "Кинжал".

"Именно в этот момент наши воины в тяжелых боях освобождают оккупированные земли на востоке и юге. Совсем скоро — начинаем обучение пилотов на F-16. Впереди — победа", — заявила Маляр.

В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.

За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.

Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.

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