500 днів великої війни проти Росії. У Міноборони перерахували головні перемоги України

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр перерахувала головні перемоги за 500 днів великої війни Росії проти України. Про це вона написала у Telegram.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За її словами, 497 днів тому українці зруйнували очікування Росії про захоплення Києва за три дні та міф про "другу армію світу".

— 462 дні тому було звільнено Київську область та північні регіони, російська пропаганда вперше заговорила про відступ, назвавши його "жестом доброї волі";

— 451 день тому було потоплено флагман Чорноморського флоту РФ — ракетний крейсер "Москва";

— 380 днів тому США передали перші реактивні системи HIMARS;

— 373 дні тому було звільнено острів Зміїний;

— 305 днів тому розпочався наступ у Харківській області, який був безпрецедентним за швидкістю з каскадним обвалом оборони росіян;

— 273 дні тому було завдано першого удару по Кримському мосту, щоб зламати росіянам логістику;

— 239 днів тому було звільнено Херсон;

— 113 днів тому було видано ордер на арешт диктатора Володимира Путіна в Гаазі;

— 80 днів тому було отримано системи протиповітряної оборони Patriot;

— 65 тому була збита "надзвукова" ракета "Кинжал".

"Саме в цей момент наші воїни у важких боях звільняють окуповані землі на сході та півдні. Зовсім скоро починаємо навчання пілотів на F-16. Попереду перемога", — заявила Маляр.

У ЗСУ повідомили, що наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 з них зосереджені на Бахмутському напрямку.

Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.

Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук в руки – Міноборони.

Читайте також: Кліщіївка. Генштаб: ЗСУ мають частковий успіх під Бахмутом, закріплюються — карта боїв

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.