RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

500 днів великої війни проти Росії. У Міноборони перерахували головні перемоги України

Этот материал также доступен на русском
08.07.2023, 11:04
500 днів великої війни проти Росії. У Міноборони перерахували головні перемоги України - Фото
Ганна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр перерахувала головні перемоги за 500 днів великої війни Росії проти України. Про це вона написала у Telegram.

За її словами, 497 днів тому українці зруйнували очікування Росії про захоплення Києва за три дні та міф про "другу армію світу".

— 462 дні тому було звільнено Київську область та північні регіони, російська пропаганда вперше заговорила про відступ, назвавши його "жестом доброї волі";

— 451 день тому було потоплено флагман Чорноморського флоту РФ — ракетний крейсер "Москва";

— 380 днів тому США передали перші реактивні системи HIMARS;

— 373 дні тому було звільнено острів Зміїний;

— 305 днів тому розпочався наступ у Харківській області, який був безпрецедентним за швидкістю з каскадним обвалом оборони росіян;

— 273 дні тому було завдано першого удару по Кримському мосту, щоб зламати росіянам логістику;

— 239 днів тому було звільнено Херсон;

— 113 днів тому було видано ордер на арешт диктатора Володимира Путіна в Гаазі;

— 80 днів тому було отримано системи протиповітряної оборони Patriot;

— 65 тому була збита "надзвукова" ракета "Кинжал".

"Саме в цей момент наші воїни у важких боях звільняють окуповані землі на сході та півдні. Зовсім скоро починаємо навчання пілотів на F-16. Попереду перемога", — заявила Маляр.

  • У ЗСУ повідомили, що наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 з них зосереджені на Бахмутському напрямку.
  • Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.
  • Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук в руки – Міноборони. 

Читайте також: Кліщіївка. Генштаб: ЗСУ мають частковий успіх під Бахмутом, закріплюються — карта боїв

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаволодимир путінвійськова допомогаміноборонинаступГанна Маляр
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 