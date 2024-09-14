57-й обмен пленными. Домой вернулись более 50 работников системы МВД – Клименко
В субботу, 14 сентября, в рамках 57-го обмена военнопленными домой удалось вернуть 51 работника системы Министерства внутренних дел. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
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По его словам, в Украину вернулись 38 гвардейцев, восемь пограничников, четверо полицейских и спасатель.
Большинство из них – защитники Мариуполя и Азовстали. Также есть те, кто оборонял Чернобыльскую атомную электростанцию, Харьковскую, Донецкую и Киевскую области.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в этот день из российского плена удалось вернуть 103 военных – 82 рядовых и сержантов, а также 21 офицера.
- 24 августа Лубинец заявил, что украинская сторона делает все возможное, чтобы обмены военнопленными происходили еженедельно.
- 13 сентября, сутки назад, состоялся предыдущий обмен пленными. Тогда удалось вернуть 49 человек – военных и гражданских. Среди освобожденных были и 15 "азовцев".
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