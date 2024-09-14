57-й обмен пленными. Домой вернулись более 50 работников системы МВД – Клименко

Обмен пленными (Фото: Telegram-канал Клименко)

В субботу, 14 сентября, в рамках 57-го обмена военнопленными домой удалось вернуть 51 работника системы Министерства внутренних дел. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По его словам, в Украину вернулись 38 гвардейцев, восемь пограничников, четверо полицейских и спасатель.

Большинство из них – защитники Мариуполя и Азовстали. Также есть те, кто оборонял Чернобыльскую атомную электростанцию, Харьковскую, Донецкую и Киевскую области.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в этот день из российского плена удалось вернуть 103 военных – 82 рядовых и сержантов, а также 21 офицера.

24 августа Лубинец заявил, что украинская сторона делает все возможное, чтобы обмены военнопленными происходили еженедельно.

13 сентября, сутки назад, состоялся предыдущий обмен пленными. Тогда удалось вернуть 49 человек – военных и гражданских. Среди освобожденных были и 15 "азовцев".

Читайте также: Коордштаб: Приоритет на обмен – пленные с 2014 года. Последний раз такое было в 2019-м