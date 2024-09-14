57-й обмін полоненими. Додому повернулися понад 50 працівників системи МВС – Клименко
У суботу, 14 вересня, у межах 57-го обміну військовополоненими додому вдалося повернути 51 працівника системи Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
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За його словами, в Україну повернулися 38 гвардійців, вісім прикордонників, четверо поліціянтів та рятувальник.
Більшість з них – оборонці Маріуполя та Азовсталі. Також є ті, хто обороняв Чорнобильську атомну електростанцію, Харківську, Донецьку та Київську області.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що цього дня з російського полону вдалося повернути 103 військових – 82 рядових та сержантів, а також 21 офіцера.
- 24 серпня Лубінець заявив, що українська сторона робить усе можливе, аби обміни військовополоненими відбувалися щотижня.
- 13 вересня, добу тому, відбувся попередній обмін полоненими. Тоді вдалося повернути 49 людей — військових та цивільних. Серед звільнених було й 15 "азовців".
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