57-й обмін полоненими. Додому повернулися понад 50 працівників системи МВС – Клименко

Обмін полоненими (Фото: Telegram-канал Клименка)

У суботу, 14 вересня, у межах 57-го обміну військовополоненими додому вдалося повернути 51 працівника системи Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

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За його словами, в Україну повернулися 38 гвардійців, вісім прикордонників, четверо поліціянтів та рятувальник.

Більшість з них – оборонці Маріуполя та Азовсталі. Також є ті, хто обороняв Чорнобильську атомну електростанцію, Харківську, Донецьку та Київську області.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що цього дня з російського полону вдалося повернути 103 військових – 82 рядових та сержантів, а також 21 офіцера.

24 серпня Лубінець заявив, що українська сторона робить усе можливе, аби обміни військовополоненими відбувалися щотижня.

13 вересня, добу тому, відбувся попередній обмін полоненими. Тоді вдалося повернути 49 людей — військових та цивільних. Серед звільнених було й 15 "азовців".

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