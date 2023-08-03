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75 стран требуют прекратить использовать голод как оружие – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 17:55
75 стран требуют прекратить использовать голод как оружие – Reuters - Фото
Зерновоз в Босфоре (Фото - EPA)

Более 75 стран "обязуются принять меры, чтобы прекратить  использовать продовольствие в качестве оружия войны и угрозы голода гражданского населения, а также как тактику ведения войны". Об этом сообщает Reuters.

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Как сообщает агентство со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц США, десятки стран готовы поддержать  коммюнике, подготовленное американским представительством для Совета Безопасности ООН.

Как сообщается, о коммюнике огласит госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совбеза ООН по угрозам глобальной продовольственной безопасности. Блинкен также объявит о выделении США около $362 млн на "устранение причин угроз продовольственной безопасности и повышения устойчивости" для десятка наиболее уязвимых стран мира.

В коммюнике не упоминаются страны, которые создают угрозы для глобальной продовольственной безопасности, однако США, ЕС и другие государства публично обвиняют Россию в использовании продовольствия в качестве оружия войны.

"Мы не стремимся превратить это в разборки с Россией или какой-либо другой страной... Какими бы отвратительными мы и другие страны мира ни считали действия Москвы, нужно признать, что этот  вызов шире, чем действия одного государства", — заявил один из высокопоставленных источников Reuters.

Читайте также: Мировая продовольственная система подорвана, РФ нужно вернуть в зерновое соглашение – ООН

 

Сергей Бережной
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