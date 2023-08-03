75 стран требуют прекратить использовать голод как оружие – Reuters
Более 75 стран "обязуются принять меры, чтобы прекратить использовать продовольствие в качестве оружия войны и угрозы голода гражданского населения, а также как тактику ведения войны". Об этом сообщает Reuters.
Как сообщает агентство со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц США, десятки стран готовы поддержать коммюнике, подготовленное американским представительством для Совета Безопасности ООН.
Как сообщается, о коммюнике огласит госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совбеза ООН по угрозам глобальной продовольственной безопасности. Блинкен также объявит о выделении США около $362 млн на "устранение причин угроз продовольственной безопасности и повышения устойчивости" для десятка наиболее уязвимых стран мира.
В коммюнике не упоминаются страны, которые создают угрозы для глобальной продовольственной безопасности, однако США, ЕС и другие государства публично обвиняют Россию в использовании продовольствия в качестве оружия войны.
"Мы не стремимся превратить это в разборки с Россией или какой-либо другой страной... Какими бы отвратительными мы и другие страны мира ни считали действия Москвы, нужно признать, что этот вызов шире, чем действия одного государства", — заявил один из высокопоставленных источников Reuters.
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