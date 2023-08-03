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75 країн вимагають припинити використовувати голод як зброю – Reuters

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 17:55
75 країн вимагають припинити використовувати голод як зброю – Reuters - Фото
Зерновоз у Босфорі (Фото - EPA)

Понад 75 країн "зобов'язуються вжити заходів, щоб покласти край використанню продовольства як зброї війни та загрозу голоду цивільного населення, а також як тактику ведення війни". Про це повідомляє Reuters.

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Як повідомляє агентство з посиланням на високопосадовців США, десятки країн готові підтримати комюніке, підготовлене американським представництвом для Ради Безпеки ООН.

Як повідомляється, стосовно комюніке оголосить держсекретар США Ентоні Блінкен на засіданні Радбезу щодо загроз глобальної продовольчої безпеки. Блінкен також оголосить про виділення США близько $362 млн на "усунення причин загроз продовольчій безпеці та підвищення стійкості" для десятка найбільш уразливих країн світу.

У комюніке не згадуються країни, які створюють загрози для глобальної продовольчої безпеки, проте США, ЄС та інші держави публічно звинувачують Росію у використанні продовольства як зброї війни.

"Ми не прагнемо перетворити це на розбірки з Росією чи якоюсь іншою державою... Хоч якими огидними ми та інші країни світу вважали дії Москви, треба визнати, що цей виклик ширший, ніж дії однієї держави", – заявив один із високопоставлених джерел Reuters.

Читайте також: Світову продовольчу систему підірвано, РФ потрібно повернути в зернову угоду – ООН

 

Сергій Бережний
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