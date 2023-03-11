821 крылатая ракета, 15 массированных ударов: Резников об атаках РФ за последние 5 месяцев
За последние пять месяцев Россия совершила против Украины 15 массированных атак, запустив 821 крылатую ракету. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников во время встречи в Киеве с норвежским коллегой Берном Арильдом Граммом, передает пресс-служба Минобороны.
Резников сообщил, что с октября 2022 года россияне совершили 15 массовых ракетных атак по территории Украины.
"Когда говорю слово "массовые" – это означает, что враг применяет крылатые баллистические ракеты, а также иранские дроны в количестве от 50 до 90 единиц за одну атаку. По состоянию на 10 марта 821 российская ракета уже выпущена по нашей стране", – сказал министр обороны.
Он подчеркнул, что данное количество – это только крылатые, баллистические ракеты (также РФ регулярно обстреливает прифронтовые населенные пункты Украины артиллерией и реактивными системами залпового огня, – ред.).
Он поблагодарил министра обороны Норвегии за решение вместе с США предоставить Украине дополнительные два взвода систем противовоздушной обороны NASAMS.
"Мы точно знаем, что каждые 10 применений системы NASAMS, к предоставлению которых присоединилась Норвегия, означает 10 сбитых ракет агрессора, 10 сохранившихся зданий и объектов инфраструктуры, а также сотни спасенных человеческих жизней", – сказал Резников.
- 9 марта РФ выпустила 81 ракету по Украине, было шесть ударов Х-47 "Кинжал", 39 прилетов.
- Россия ударила ракетой по жилым домам во Львовской области, есть жертвы: видео последствий.
- В Воздушных силах ВСУ заявили, что россияне впервые нанесли такой массированный удар ракетами разных типов.
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