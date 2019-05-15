"Абсурд": Сытник высказался по поводу иска Розенблата

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Иск народного депутата Борислава Розенблата об отсутствии у президента полномочий по назначению главы НАБУ и признании действий директора Бюро противоправными на этой должности и отсутствии у него компетенции для выполнения этих обязанностей - абсурден. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает Укринформ.

"После того, как с господина Розенблатта была снята неприкосновенность, он направил в суд очень много исковых заявлений. Некоторые из них рассмотрены, некоторые - нет. Некоторые из них очень абсурдны, в том числе и это", - сказал Сытник.

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Он напомнил, если изучить законодательство, регламентирующее назначение директора НАБУ, то там среди условий прописаны конкурсный отбор и указ президента о назначении главы ведомства, который может быть отменен только по причинам, указанным в законодательстве.

Сытник резюмировал, что поскольку соответствующих причин нет, иск Розенблата следует рассматривать как действие с политическим подтекстом.

Ранее сегодня сообщалось, что в Окружной административный суд Киева поступил иск народного депутата Розенблата против Порошенко и Сытника.

Розенблат является фигурантом так называемого "янтарного дела", которое вело НАБУ.