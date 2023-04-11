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Администрация президента США сосредоточилась на ПВО для Украины – The Hill

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 18:12
Администрация президента США сосредоточилась на ПВО для Украины – The Hill - Фото
Patriot (фото – EPA)

Администрация Джо Байдена ставит в приоритет передачу систем ПВО в военной помощи для Украины. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на анонимный источник в администрации.

Собеседник издания сообщил, что администрация Байдена признала противовоздушную оборону Украины "главным приоритетом".

"Начиная с осени прошлого года [2022] мы постоянно ставим приоритет системам противовоздушной обороны и укреплению возможностей ПВО Украины", – сказал чиновник.

4 апреля 2023 года Пентагон объявил, что предоставит до $500 млн на новое оружие для Украины. В частности, в пакет помощи войдут боеприпасы для систем ПВО Patriot и дополнительные боеприпасы для комплексов NASAMS.

The Hills отмечает, что в слитых материалах Пентагона, в частности, речь шла о том, что якобы украинские ресурсы ПВО могут исчерпаться в мае 2023 года. Эта новость "застала врасплох" законодателей США, пишет издание.

Майкл О'Генлон, старший научный сотрудник по внешней политике, специализирующийся на оборонной стратегии в Институте Брукингса, отметил, что США необходимо будет увеличить объем поставок и финансирования для Украины, пишет издание.

  • 4 апреля 2023 США сообщили о новом пакете помощи для Украины, в который вошли боеприпасы для HIMARS и Patriot, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.
  • В марте представители Минобороны США заявили, что системы Patriot будут развернуты в Украине быстрее, чем планировалось изначально.
  • Канал CNN сообщал, что слив разведданных США может навредить взаимодействию между союзниками.

Читайте также: Воздушные силы: Потенциально Patriot могут сбивать Х-22 и "Искандер". Ждем их уже скоро

Артем Джеріпа
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