Администрация президента США сосредоточилась на ПВО для Украины – The Hill

Администрация Джо Байдена ставит в приоритет передачу систем ПВО в военной помощи для Украины. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на анонимный источник в администрации.

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Собеседник издания сообщил, что администрация Байдена признала противовоздушную оборону Украины "главным приоритетом".

"Начиная с осени прошлого года [2022] мы постоянно ставим приоритет системам противовоздушной обороны и укреплению возможностей ПВО Украины", – сказал чиновник.

4 апреля 2023 года Пентагон объявил, что предоставит до $500 млн на новое оружие для Украины. В частности, в пакет помощи войдут боеприпасы для систем ПВО Patriot и дополнительные боеприпасы для комплексов NASAMS.

The Hills отмечает, что в слитых материалах Пентагона, в частности, речь шла о том, что якобы украинские ресурсы ПВО могут исчерпаться в мае 2023 года. Эта новость "застала врасплох" законодателей США, пишет издание.

Майкл О'Генлон, старший научный сотрудник по внешней политике, специализирующийся на оборонной стратегии в Институте Брукингса, отметил, что США необходимо будет увеличить объем поставок и финансирования для Украины, пишет издание.

4 апреля 2023 США сообщили о новом пакете помощи для Украины, в который вошли боеприпасы для HIMARS и Patriot, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.

В марте представители Минобороны США заявили, что системы Patriot будут развернуты в Украине быстрее, чем планировалось изначально.

Канал CNN сообщал, что слив разведданных США может навредить взаимодействию между союзниками.

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Артем Джеріпа

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