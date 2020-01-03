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Адвокат Кузьменко заявил о необходимости повторного эксперимента

Адвокат Кузьменко заявил о необходимости повторного эксперимента - Фото
Юлия Кузьменко (Фото: Степан Франко/ЕРА)
03.01.2020, 06:30

Вчерашняя часть следственного эксперимента касалась ходьбы врача и волонтера

Адвокат врача и волонтера Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, Владислав Добош заявил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента, поскольку на видео материалов дела изображено, что шли два человека. Об этом сообщает Hromadske.

Следствие установило, что вторым человеком, вероятно, был военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко.

Добош уточнил, что следственный эксперимент до сих пор не завершен, еще будут все документально оформлять и отправлять на экспертизу. 

2 января эксперимент проводили с участием криминалистов, сотрудников правоохранительных органов и Кузьменко. Благодаря этому следственному действию хотели проверить ходьбу подозреваемой, чтобы впоследствии сравнить ее с той, которая хранится в видеоматериалах у следователей.

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следственный эксперимент Павел Шеремет Юлия Кузьменко Владислав Добош
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