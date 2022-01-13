Адвокат отрицает заявление ГБР: Порошенко не вызывали в суд

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань утверждает, что его клиента не вызывали в суд, как об этом сообщило вчера Госбюро расследований. Об этом он написал в Facebook.

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Вчера ГБР заявило, что Порошенко уклонился от явки в суд, а потому правоохранители будут требовать для него самую строгую меру пресечения на суде, который должен состояться в день его возвращения, 17 января.

Головань считает это заявление ГБР "очередным анонимным пасквилем". Он утверждает, что Порошенко не вызывали в суд.

Адвокат также заявляет, что правоохранители скрывают текст решения о задержании пятого президента.

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Марк Сировой

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