Адвокат отрицает заявление ГБР: Порошенко не вызывали в суд
Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань утверждает, что его клиента не вызывали в суд, как об этом сообщило вчера Госбюро расследований. Об этом он написал в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Вчера ГБР заявило, что Порошенко уклонился от явки в суд, а потому правоохранители будут требовать для него самую строгую меру пресечения на суде, который должен состояться в день его возвращения, 17 января.
Головань считает это заявление ГБР "очередным анонимным пасквилем". Он утверждает, что Порошенко не вызывали в суд.
Адвокат также заявляет, что правоохранители скрывают текст решения о задержании пятого президента.
- Порошенко подозревают в госизмене по делу о торговле углем с временно оккупированным Донбассом в 2014-2015 годах. Суд арестовал все его имущество.
- Порошенко считает дело политически мотивированным властью президента Владимира Зеленского. Он намерен вернуться из-за границы в Украину 17 января.
Читайте также: "Вендетта Зеленского". Порошенко подозревают в госизмене вместе с Медведчуком. Детали дела
Комментарии