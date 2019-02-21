Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.02.2019, 18:08

Адвокаты не пришли: Суд не рассмотрел апелляцию ГПУ по Мангеру

Адвокаты не пришли: Суд не рассмотрел апелляцию ГПУ по Мангеру - Фото
Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Заседание перенесли по просьбе защиты

Реклама
Реклама

Суд перенес апелляцию по главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк, на 28 февраля. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Такое принял решение апелляционный суд Киева. Перенести заседание попросили адвокати Мангера Шадрин, Глоба и Левковец. Они не явились в судебное заседание так как заняты в других процессах. Еще два адвоката Мангера также на заседание не пришли. 15 февраля Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать Мангера с правом внесения залога. В тот же день залог был внесен, и подозреваемого освободили, надев на него электронный браслет. 19 февраля Генпрокуратура подала апелляцию на решение суда об избрании меры Мангеру.

Реклама

Читайте также: Мангер отказывается давать показания по делу Гандзюк - СБУ

Отправить:
Распечатать:
Теги: владислав мангер, Екатерина Гандзюк, апелляция
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 