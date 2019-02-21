Адвокаты не пришли: Суд не рассмотрел апелляцию ГПУ по Мангеру

Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Суд перенес апелляцию по главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк, на 28 февраля. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Такое принял решение апелляционный суд Киева. Перенести заседание попросили адвокати Мангера Шадрин, Глоба и Левковец. Они не явились в судебное заседание так как заняты в других процессах. Еще два адвоката Мангера также на заседание не пришли. 15 февраля Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать Мангера с правом внесения залога. В тот же день залог был внесен, и подозреваемого освободили, надев на него электронный браслет. 19 февраля Генпрокуратура подала апелляцию на решение суда об избрании меры Мангеру.

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