Алентова, Elvira T. Украина расширила список лиц, угрожающих нацбезопасности
Министерство культуры расширило список лиц, угрожающих нацбезопасности, включив в него еще семерых человек. Соответствующие изменения опубликованы на сайте ведомства.
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28 мая в список Минкульта внесены люди (в скобках указаны профиль артиста и сведения о нем из базы Миротворца или открытых источников):
- Вера Алентова (актриса из России, незаконное пересечение границы Украины, незаконные гастроли во временно оккупированном Крыму и участвовала в пропагандистских мероприятиях);
- Евгений Александров (данные отсутствуют);
- Игорь Бриль (джазовый музыкант из России, незаконное пересечение границы Украины, незаконные концерты на временно оккупированных территориях);
- Денис Каганец (данные отсутствуют);
- Яков Окунь (пианист из России, незаконное пересечение границы Украины, участие в пропагандистских мероприятиях во временно оккупированном Крыму);
- Одисей Пипия (по данным из российских реестров, основатель кинокомпании Таврида Фильм во временно оккупированном Крыму);
- Эльвира Тугушева (певица Elvira T из России, в 2018 году публиковала в Instagram видео выступления из временно оккупированного Донецка).
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СПРАВКА. Минкульт составляет список лиц, которые несут угрозу нацбезопасности, на основании обращений СБУ, СНБО и Нацрады по вопросам теле- и радиовещания.
Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, если хотя бы один из участников фильма числится в этом списке.
На вечер 28 мая в списке находятся 199 человек, в том числе рэпер Моргенштерн (Алишевр Валеев), актеры Михаил Пореченков, Жерар Депардье, Стивен Сигал, экс-боксер Рой Джонс и другие.
- 29 апреля Моргенштерна внесли в список людей, угрожающих нацбезопасности. В СБУ заявили, что он не сможет провести запланированные концерты в Украине.
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