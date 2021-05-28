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Алентова, Elvira T. Украина расширила список лиц, угрожающих нацбезопасности

28.05.2021, 16:47
Алентова, Elvira T. Украина расширила список лиц, угрожающих нацбезопасности - Фото
Elvira T (фото - elvira_t_music, Instagram)

Министерство культуры расширило список лиц, угрожающих нацбезопасности, включив в него еще семерых человек. Соответствующие изменения опубликованы на сайте ведомства.

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28 мая в список Минкульта внесены люди (в скобках указаны профиль артиста и сведения о нем из базы Миротворца или открытых источников):

- Вера Алентова (актриса из России, незаконное пересечение границы Украины, незаконные гастроли во временно оккупированном Крыму и участвовала в пропагандистских мероприятиях);

- Евгений Александров (данные отсутствуют);

- Игорь Бриль (джазовый музыкант из России, незаконное пересечение границы Украины, незаконные концерты на временно оккупированных территориях);

- Денис Каганец (данные отсутствуют);

- Яков Окунь (пианист из России, незаконное пересечение границы Украины, участие в пропагандистских мероприятиях во временно оккупированном Крыму);

- Одисей Пипия (по данным из российских реестров, основатель кинокомпании Таврида Фильм во временно оккупированном Крыму);

- Эльвира Тугушева (певица Elvira T из России, в 2018 году публиковала в Instagram видео выступления из временно оккупированного Донецка).

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СПРАВКА. Минкульт составляет список лиц, которые несут угрозу нацбезопасности, на основании обращений СБУ, СНБО и Нацрады по вопросам теле- и радиовещания.

Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, если хотя бы один из участников фильма числится в этом списке.

На вечер 28 мая в списке находятся 199 человек, в том числе рэпер Моргенштерн (Алишевр Валеев), актеры Михаил Пореченков, Жерар Депардье, Стивен Сигал, экс-боксер Рой Джонс и другие. 

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Марк Сировой
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Министерство культуры артисты elvira t нацбеозпасность черный список
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