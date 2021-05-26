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Вдовиченков и еще 10 российских артистов. СНБО предлагают запретить им въезд в Украину

26.05.2021, 12:19
Вдовиченков и еще 10 российских артистов. СНБО предлагают запретить им въезд в Украину - Фото
Владимир Вдовиченков (скриншот из YouTube)

На Кабмин вынесено предложение ввести санкции против 11 российских артистов. Соответствующий проект распоряжения опубликован на сайте правительства.

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Кабмин собирается призвать Совет национальной безопасности и обороны запретить въезд в Украину ряду российских актеров.

В перечень попали:

- Владимир Вдовиченков (актер);
- Жанна Эппле (актриса и телеведущая);
- Ольга Кабо (актриса и телеведущая);
- Дмитрий Орлов (актер);
- Александр Петров (актер);
- Евгений Пронин (актер);
- Евгений Стычкин (актер);
- Павел Трубинер (актер);
- Алексей Чадов (актер);
- Анастасия Сланевская (певица и телеведущая);
- Ярослав Сумишевский (певец).

Основанием для санкций в Кабмине называют "демонстративное и умышленное" нарушение порядка въезда во временно оккупированный Россией Крым, а также съемки и концерты на территории полуострова.

Докладчиком проекта указан вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников

  • 9 и 11 февраля 2021-го Министерство культуры и информационной политики внесло в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности, семь российских артистов.
  • в марте в список также внесли российского актера и телеведущего Сергея Дружко.

Читайте также: Украина ввела санкции против кремлевской организации Россотрудничествоправительства.

Оксана Житнюк
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санкции Крым снбо актер певица артист Владимир Вдовиченко Жанна Эппле Алексей Чадов
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