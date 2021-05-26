Вдовиченков и еще 10 российских артистов. СНБО предлагают запретить им въезд в Украину
На Кабмин вынесено предложение ввести санкции против 11 российских артистов. Соответствующий проект распоряжения опубликован на сайте правительства.
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Кабмин собирается призвать Совет национальной безопасности и обороны запретить въезд в Украину ряду российских актеров.
В перечень попали:
- Владимир Вдовиченков (актер);
- Жанна Эппле (актриса и телеведущая);
- Ольга Кабо (актриса и телеведущая);
- Дмитрий Орлов (актер);
- Александр Петров (актер);
- Евгений Пронин (актер);
- Евгений Стычкин (актер);
- Павел Трубинер (актер);
- Алексей Чадов (актер);
- Анастасия Сланевская (певица и телеведущая);
- Ярослав Сумишевский (певец).
Основанием для санкций в Кабмине называют "демонстративное и умышленное" нарушение порядка въезда во временно оккупированный Россией Крым, а также съемки и концерты на территории полуострова.
Докладчиком проекта указан вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
- 9 и 11 февраля 2021-го Министерство культуры и информационной политики внесло в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности, семь российских артистов.
- в марте в список также внесли российского актера и телеведущего Сергея Дружко.
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