Вдовиченков и еще 10 российских артистов. СНБО предлагают запретить им въезд в Украину

На Кабмин вынесено предложение ввести санкции против 11 российских артистов. Соответствующий проект распоряжения опубликован на сайте правительства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кабмин собирается призвать Совет национальной безопасности и обороны запретить въезд в Украину ряду российских актеров.

В перечень попали:

- Владимир Вдовиченков (актер);

- Жанна Эппле (актриса и телеведущая);

- Ольга Кабо (актриса и телеведущая);

- Дмитрий Орлов (актер);

- Александр Петров (актер);

- Евгений Пронин (актер);

- Евгений Стычкин (актер);

- Павел Трубинер (актер);

- Алексей Чадов (актер);

- Анастасия Сланевская (певица и телеведущая);

- Ярослав Сумишевский (певец).

Основанием для санкций в Кабмине называют "демонстративное и умышленное" нарушение порядка въезда во временно оккупированный Россией Крым, а также съемки и концерты на территории полуострова.

Докладчиком проекта указан вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

9 и 11 февраля 2021-го Министерство культуры и информационной политики внесло в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности, семь российских артистов.

в марте в список также внесли российского актера и телеведущего Сергея Дружко.

Читайте также: Украина ввела санкции против кремлевской организации Россотрудничествоправительства.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.