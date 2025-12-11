Американцев пригласили на крайне важные переговоры по мирному плану в Берлине, заявил Мерц

Немецкий канцлер отметил, что участие американцев во встрече будет "очень сильно зависеть" от прогресса в переговорах в ближайшее время

Фридрих Мерц (Фото: FILIP SINGER / EPA)

Германия приглашает Соединенные Штаты присоединиться к крайне важной встрече в Берлине в начале третьей недели декабря относительно возможного перемирия в войне РФ против Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 11 декабря, передает издание Politico.

Медиа, на которой, как ожидается, соберутся ключевые европейские лидеры и президент Владимир Зеленский, призвана согласовать позиции относительно быстро развивающихся мирных усилий, передает медиа.

Мерц сообщил, что Штаты пригласили на встречу, но их участие будет "очень сильно зависеть" от прогресса в переговорах в течение выходных (13-14 декабря) между Великобританией, Францией и Германией (группа E3), Украиной и США относительно основных документов.

В них входит и европейское предложение относительно потенциальных территориальных договоренностей, которое направили в Вашингтон только вечером 10 декабря, передает Politico.

"Оно [предложение] касается главным образом вопроса о том, на какие территориальные уступки готова пойти Украина", – пояснил немецкий канцлер.

Европейские лидеры спешат доказать свою значимость в этом процессе на фоне опасений, что предложения Вашингтона склоняются в пользу России и ставят перед Украиной требования, которые Зеленский не сможет принять.

Мерц отметил, что только президент и общество Украины могут определить, какие компромиссы возможны. Он добавил, что любое перемирие должно быть должно сопровождаться надежными гарантиями, чтобы избежать очередного нападения России.

"Никакого мира нельзя достичь без нашего участия", – сказал политик, заявив, что интересы безопасности Европы должны быть включены в любое соглашение.

Он также пытался представить Европу как конструктивного партнера, а не как тормоз в переговорах, отметив, что, по его мнению, Трамп "готов двигаться по этому пути вместе с нами" после их телефонного разговора.