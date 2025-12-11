Американців запросили на вкрай важливі переговори щодо мирного плану в Берліні, заявив Мерц

Німецький канцлер зауважив, що участь американців у зустрічі буде "дуже сильно залежати" від прогресу в переговорах найближчим часом

Фрідріх Мерц (Фото: FILIP SINGER / EPA)

Німеччина запрошує Сполучені Штати доєднатися до вкрай важливої зустрічі у Берліні на початку третього тижня грудня стосовно можливого перемир'я у війні РФ проти України. Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц після перемовин з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 11 грудня, передає видання Politico.

Подія, на якій, як очікується, зберуться ключові європейські лідери та президент Володимир Зеленський, покликана узгодити позиції стосовно мирних зусиль, що швидко розвиваються, передає медіа.

Мерц повідомив, що Штати запросили на зустріч, але їхня участь буде "дуже сильно залежати" від прогресу в переговорах упродовж вихідних (13-14 грудня) між Великою Британією, Францією і Німеччиною (група E3), Україною та США стосовно основних документів.

До них входить і європейська пропозиція щодо потенційних територіальних домовленостей, яку надіслали до Вашингтона лише ввечері 10 грудня, передає Politico.

"Вона [пропозиція] стосується головним чином питання про те, на які територіальні поступки готова піти Україна", – пояснив німецький канцлер.

Європейські лідери поспішають довести свою значущість у цьому процесі на тлі побоювань, що пропозиції Вашингтона схиляються на користь Росії і ставлять перед Україною вимоги, які Зеленський не зможе прийняти.

Мерц наголосив, що тільки президент і суспільство України можуть визначити, які компроміси є можливими. Він додав, що будь-яке перемир'я має супроводжуватися надійними гарантіями, щоб уникнути чергового нападу Росії.

"Жодного миру не можна досягти без нашої участі", – сказав політик, заявивши, що безпекові інтереси Європи повинні бути включені до будь-якої угоди.

Він також намагався подати Європу як конструктивного партнера, а не як гальмо у перемовинах, зауваживши, що, на його думку, Трамп "готовий рухатися цим шляхом разом з нами" після їхньої телефонної розмови.