Аналитик Кобахидзе назвал три сценария развития протестов в Грузии. Худший – белорусский

Аналитик Europe-Georgia Institute (Тбилиси) Рати Кобахидзе рассказал LIGA.net, какие три сценария видит для протестов в Грузии

Фото: ЕРА/DAVID MDZINARISHVILI

У развития протестов в Грузии есть несколько сценариев: французский, беларуский и азербайджанский. Такое мнение LIGA.net высказал аналитик Europe-Georgia Institute (Тбилиси) Рати Кобахидзе.

Лучший сценарий, по словам Кобахидзе, выглядит так: пророссийский олигарх Бидзина Иванишвили признает, что ситуация слишком неконтролируемая и опасна для его активов, и начинает переговоры при посредничестве Евросоюза или Франции.

"Французский президент Эммануэль Макрон недавно звонил Иванишвили. При таком сценарии Иванишвили мог бы объявить новые парламентские выборы под личные гарантии безопасности ему и его активам", – сказал аналитик.

Худшим сценарием Кобахидзе считает "беларусизацию" Грузии и политический режим, который полностью зависит от Москвы, без оппозиции.

Желательным сценарием для самого Иванишвили является скорее "азербайджанизация" – сохранение торгово-экономических отношений с ЕС, с нормальными отношениями с Россией, и без внутренней оппозиции, которая угрожала бы его правлению, считает он.

28 ноября 2024 года Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы.

В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.

После этого заявления в Тбилиси начались продолжающиеся митинги.

Украина ввела санкции против грузинских властей.