Аналітик Кобахідзе назвав три сценарії розвитку протестів у Грузії. Найгірший – білоруський
Розвиток протестів у Грузії має кілька сценаріїв: французький, білоруський та азербайджанський. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив аналітик Europe-Georgia Institute (Тбілісі) Раті Кобахідзе.
Найкращий сценарій, за словами Кобахідзе, має такий вигляд: проросійський олігарх Бідзіна Іванішвілі визнає, що ситуація надто неконтрольована та небезпечна для його активів, і розпочинає переговори за посередництва Євросоюзу чи Франції.
"Французький президент Еммануель Макрон нещодавно телефонував Іванішвілі. За такого сценарію Іванішвілі міг би оголосити нові парламентські вибори під особисті гарантії безпеки йому і його активам", – сказав аналітик.
Найгіршим сценарієм Кобахідзе вважає "білорусизацію" Грузії та політичний режим, який повністю залежить від Москви, без жодної опозиції.
Бажаним сценарієм для самого Іванішвілі є швидше "азербайджанізація" – збереження торгово-економічних відносин з ЄС, з нормальними відносинами з Росією і без внутрішньої опозиції, яка б загрожувала його правлінню, вважає він.
- 28 листопада 2024 року Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори.
- Того самого дня Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року.
- Після цієї заяви в Тбілісі почалися мітинги, які тривають досі.
- Україна запровадила санкції проти грузинської влади.