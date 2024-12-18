Аналітик Кобахідзе назвав три сценарії розвитку протестів у Грузії. Найгірший – білоруський

Аналітик Europe-Georgia Institute (Тбілісі) Раті Кобахідзе розповів LIGA.net, які три сценарії бачить для протестів у Грузії

Фото: ЕРА/DAVID MDZINARISHVILI

Розвиток протестів у Грузії має кілька сценаріїв: французький, білоруський та азербайджанський. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив аналітик Europe-Georgia Institute (Тбілісі) Раті Кобахідзе.

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Найкращий сценарій, за словами Кобахідзе, має такий вигляд: проросійський олігарх Бідзіна Іванішвілі визнає, що ситуація надто неконтрольована та небезпечна для його активів, і розпочинає переговори за посередництва Євросоюзу чи Франції.

"Французький президент Еммануель Макрон нещодавно телефонував Іванішвілі. За такого сценарію Іванішвілі міг би оголосити нові парламентські вибори під особисті гарантії безпеки йому і його активам", – сказав аналітик.

Найгіршим сценарієм Кобахідзе вважає "білорусизацію" Грузії та політичний режим, який повністю залежить від Москви, без жодної опозиції.

Бажаним сценарієм для самого Іванішвілі є швидше "азербайджанізація" – збереження торгово-економічних відносин з ЄС, з нормальними відносинами з Росією і без внутрішньої опозиції, яка б загрожувала його правлінню, вважає він.

28 листопада 2024 року Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори.

Того самого дня Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року.

Після цієї заяви в Тбілісі почалися мітинги, які тривають досі.

Україна запровадила санкції проти грузинської влади.