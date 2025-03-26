Аналитик Краев: Сомневаюсь, что соглашения с россиянами прекратят удары в Черном море

Украина должна вовлекать в переговоры страны Европы, чтобы не вести их один на один с США и Россией, считает аналитик Краев

Встреча делегаций США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта (Фото: Страница Рустема Умерова в Х)

Переговоры в Эр-Рияде на бумаге могут привести к прекращению огня на Черном море, но на практике нет, высказал мнение в комментарии к статье LIGA.net директор программы "Северная Америка" в Украинской призме Александр Краев.

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"Можем увидеть перемирие в Черном море, обязательства России не бить по сухогрузам. Но как его будут выполнять – все мы знаем россиян. Я сомневаюсь в практической стороне выполнения соглашений. Стороны что-то согласовали, Трамп похвастается успехом, а до практического выполнения дело не дойдет", – сказал Краев.

По его словам, в краткосрочной перспективе должны продолжаться переговоры Украины и США. Должны к этому активно приобщать европейцев. Как и перед Эр-Риядом, следует дальше вести с ними консультации в "Коалиции решительных". Только тогда украинская позиция будет ощутима, когда будем говорить как представители единого европейского фронта, а не отдельно Украина и США.

"Киеву надо держаться от российской орды единым фронтом с европейцами. Это лучше, чем если Путин и Трамп о чем-то тихо договариваются и принесут нам результат переговоров, чтобы мы приняли. Впереди у нас тяжелая и долгая работа", – сказал Краев.