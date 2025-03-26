Аналитик Краев: Сомневаюсь, что соглашения с россиянами прекратят удары в Черном море
Переговоры в Эр-Рияде на бумаге могут привести к прекращению огня на Черном море, но на практике нет, высказал мнение в комментарии к статье LIGA.net директор программы "Северная Америка" в Украинской призме Александр Краев.
"Можем увидеть перемирие в Черном море, обязательства России не бить по сухогрузам. Но как его будут выполнять – все мы знаем россиян. Я сомневаюсь в практической стороне выполнения соглашений. Стороны что-то согласовали, Трамп похвастается успехом, а до практического выполнения дело не дойдет", – сказал Краев.
По его словам, в краткосрочной перспективе должны продолжаться переговоры Украины и США. Должны к этому активно приобщать европейцев. Как и перед Эр-Риядом, следует дальше вести с ними консультации в "Коалиции решительных". Только тогда украинская позиция будет ощутима, когда будем говорить как представители единого европейского фронта, а не отдельно Украина и США.
"Киеву надо держаться от российской орды единым фронтом с европейцами. Это лучше, чем если Путин и Трамп о чем-то тихо договариваются и принесут нам результат переговоров, чтобы мы приняли. Впереди у нас тяжелая и долгая работа", – сказал Краев.
- 23-25 марта делегации Украины, США и России в Эр-Рияде вели переговоры о 30-дневном прекращении огня между Россией и Украиной в Черном море.
- В Белом доме озвучили достижения. Среди прочего, договорились исключить атаки против коммерческих судов в Черном море. США договорились с Украиной и Россией обеспечить безопасное судоходство в Черном море и не допустить использования коммерческих судов в военных целях.
- В случае нарушения перемирия со стороны России, Украина должна немедленно сообщить об этом США и предоставить доказательства, сообщил президент Владимир Зеленский.