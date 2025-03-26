Россия в переговорах в Эр-Рияде применяет тактику Громыко – аналитик Краев
В переговорах в Эр-Рияде Россия применяет тактику советского дипломата Андрея Громыко, высказал мнение в комментарии к статье LIGA.net директор программы Северная Америка в Украинской призме Александр Краев.
"Это тактика, когда одна сторона так долго ведет переговоры, так много передергивает темы, подробно вычитывает каждую букву и запятую оппонента, и тот уже соглашается на что угодно. Громыко также говорил, что американцы всегда хуже готовы к переговорам, чем советы", – говорит Краев.
У россиян тактика – так вовлечь команду Трампа в переговоры, чтобы они соглашались на все российские предложения, просто потому, что ничего больше не работает, добавляет Краев.
- 23-25 марта делегации Украины, США и России в Эр-Рияде вели переговоры о 30-дневном прекращении огня между Россией и Украиной в Черном море.
- В Белом доме озвучили достижения. Среди прочего договорились исключить атаки против коммерческих судов в Черном море. США договорились с Украиной и Россией обеспечить безопасное судоходство в Черном море и не допустить использования коммерческих судов в военных целях.
- В случае нарушения перемирия со стороны России, Украина должна немедленно сообщить об этом США и предоставить доказательства, сообщил президент Владимир Зеленский.