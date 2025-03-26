Россия в переговорах в Эр-Рияде применяет тактику Громыко – аналитик Краев

Россия затягивает переговоры, чтобы оппонент устал и согласился на все, что она захочет, считает аналитик Краев

Встреча делегаций США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта (Фото: Страница Рустема Умерова в Х)

В переговорах в Эр-Рияде Россия применяет тактику советского дипломата Андрея Громыко, высказал мнение в комментарии к статье LIGA.net директор программы Северная Америка в Украинской призме Александр Краев.

"Это тактика, когда одна сторона так долго ведет переговоры, так много передергивает темы, подробно вычитывает каждую букву и запятую оппонента, и тот уже соглашается на что угодно. Громыко также говорил, что американцы всегда хуже готовы к переговорам, чем советы", – говорит Краев.

У россиян тактика – так вовлечь команду Трампа в переговоры, чтобы они соглашались на все российские предложения, просто потому, что ничего больше не работает, добавляет Краев.