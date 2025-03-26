Росія в переговорах у Ер-Ріяді застосовує тактику Громика – аналітик Краєв
У переговорах в Ер-Ріяді Росія застосовує тактику радянського дипломата Андрія Громика, висловив думку в коментарі до статті LIGA.net директор програми "Північна Америка" в Українській призмі Олександр Краєв.
"Це тактика, коли одна сторона так довго веде переговори, так багато пересмикує теми, детально вичитує кожну букву і кому, що втомлює опонента, і той вже погоджується на будь-що. Громико також казав, що американці завжди гірше готові до переговорів, ніж радянці", – каже Краєв.
У росіян тактика – так втягнути команду Трампа у переговори, щоб вони погоджувалися на всі російські пропозиції, просто тому, що нічого більше не працює, додає Краєв.
- 23-25 березня делегації України, США та Росії в Ер-Ріяді вели переговори про 30-денне припинення вогню між Росією та Україною у Чорному морі.
- У Білому домі озвучили досягнення. Серед іншого домовилися виключити атаки проти комерційних судів у Чорному морі. США домовилися окремо з Україною і Росією забезпечити безпечне судноплавство в Чорному морі та не допустити використання комерційних судів у військових цілях.
- У разі порушення перемир'я з боку Росії Україна має негайно повідомити про це США й надати докази, повідомив президент Володимир Зеленський.