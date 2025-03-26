Росія в переговорах у Ер-Ріяді застосовує тактику Громика – аналітик Краєв

Росія затягує переговори, щоб опонент втомився і погодився на все, що вона захоче, вважає аналітик Краєв

Зустріч делегацій США та України в Саудівській Аравії 11 березня (Фото: Сторінка Рустема Умєрова в Х)

У переговорах в Ер-Ріяді Росія застосовує тактику радянського дипломата Андрія Громика, висловив думку в коментарі до статті LIGA.net директор програми "Північна Америка" в Українській призмі Олександр Краєв.

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"Це тактика, коли одна сторона так довго веде переговори, так багато пересмикує теми, детально вичитує кожну букву і кому, що втомлює опонента, і той вже погоджується на будь-що. Громико також казав, що американці завжди гірше готові до переговорів, ніж радянці", – каже Краєв.

У росіян тактика – так втягнути команду Трампа у переговори, щоб вони погоджувалися на всі російські пропозиції, просто тому, що нічого більше не працює, додає Краєв.