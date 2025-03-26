Аналітик Краєв: Сумніваюсь, що угоди з росіянами припинять удари у Чорному морі

Україна має долучати до переговорів країни Європи, щоб не вести їх сам на сам зі США і Росією, вважає аналітик Краєв

Зустріч делегацій США та України в Саудівській Аравії 11 березня (Фото: Сторінка Рустема Умєрова в Х)

Перемовини в Ер-Ріяді на папері можуть зупинити вогонь у Чорному морі, але на практиці – ні, висловив думку в коментарі до статті LIGA.net директор програми "Північна Америка" в Українській призмі Олександр Краєв.

"Можемо побачити перемир'я в Чорному морі, зобов'язання Росії не бити по суховантажах. Але як його будуть виконувати – усі знаємо росіян. Маю сумніви щодо практичної сторони виконання угод. Сторони щось узгодили, Трамп похвалиться успіхом, а до практичного виконання справа не дійде", – сказав Краєв.

За його словами, у короткостроковій перспективі мають тривати переговори України та США. Маємо до цього активно долучати європейців. Як і перед Ер-Ріядом, слід далі вести з ними консультації в "Коаліції рішучих". Лише тоді українська позиція буде відчутна, коли будемо говорити як представники єдиного європейського фронту, а не окремо Україна зі США.

"Києву треба триматися від російської орди єдиним фронтом із європейцями. Це краще, ніж якщо Путін і Трамп про щось тихо домовляються і принесуть нам результат переговорів, щоб ми прийняли. Попереду в нас важка і довга робота", – сказав Краєв.