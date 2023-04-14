Спецслужбы Польши – Медведеву: Смешивать алкоголь с наркотиками вредно, продолжайте

Агентство национальной безопасности Польши парадоксально отреагировало в Twitter на очередной хамский выпад бывшего президента России Дмитрия Медведева – ему пояснили, что в его случае нанесение им тяжелого вреда своему же здоровью пойдет на пользу всему человечеству.

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Медведев написал, что Польша как форпост НАТО в Европе "обязательно исчезнет вместе со своим глупым премьер-министром".

На это в АНБ Польши ответили:

"Дорогой господин Медведев. Пожалуйста, не забывайте, что смешивать алкоголь с наркотиками крайне опасно. Пожалуйста, не останавливайтесь".

Это не первый случай, когда действующему заместителю председателя Совета безопасности РФ Медведеву в ответ на его выпады указывают на его вредные привычки. 10 апреля представитель Украины в ООН Сергей Кислица предположил, что Медведев "смешал алкоголь и кокаин" и "использует Twitter как помойку".

Тогда же владелец Twitter Илон Маск отказался удалять твит Медведева о том, что "Украина исчезнет, потому что никому не нужна", пояснив это тем, что "все новости в определенной степени являются пропагандой".

20 января 2023 года Госдепартамент США прокомментировал угрозы Медведева о ядерной войне, назвав его риторику "пропагандистской", "опасной" и "безответственной".

15 марта итальянские медиа со ссылкой на разведку сообщали, что Медведев якобы заказал террористам Вагнера убийство министра обороны Италии Гвидо Крозетто за $15 млн.

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Сергій Бережний

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