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Спецслужбы Польши – Медведеву: Смешивать алкоголь с наркотиками вредно, продолжайте

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 23:41
Спецслужбы Польши – Медведеву: Смешивать алкоголь с наркотиками вредно, продолжайте - Фото
Дмитрий Медведев (фото: Сергей Ильницкий / ЕРА)

Агентство национальной безопасности Польши парадоксально отреагировало в Twitter на очередной хамский выпад бывшего президента России Дмитрия Медведева – ему пояснили, что в его случае нанесение им тяжелого вреда своему же здоровью пойдет на пользу всему человечеству.

Медведев написал, что Польша как форпост НАТО в Европе "обязательно исчезнет вместе со своим глупым премьер-министром".

На это в АНБ Польши ответили:

"Дорогой господин Медведев. Пожалуйста, не забывайте, что смешивать алкоголь с наркотиками крайне опасно. Пожалуйста, не останавливайтесь".

Фото – скриншот из Twitter

Это не первый случай, когда действующему заместителю председателя Совета безопасности РФ Медведеву в ответ на его выпады указывают на его вредные привычки. 10 апреля представитель Украины в ООН Сергей Кислица предположил, что Медведев "смешал алкоголь и кокаин" и "использует Twitter как помойку". 

Тогда же владелец Twitter Илон Маск отказался удалять твит Медведева о том, что "Украина исчезнет, потому что никому не нужна", пояснив это тем, что "все новости в определенной степени являются пропагандой".

Читайте также: "Он уже давно закончился". Зеленский намекнул, что Медведев пишет свои угрозы пьяным

Сергій Бережний
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польша наркотики Дмитрий Медведев алкоголь пропаганда россии Агентство национальной безопасности
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