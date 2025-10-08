Антидроновыми тоннелями планируется накрыть все дороги вблизи фронта

Антидроновые тоннели уменьшают вероятность поражения, но не обеспечивают стопроцентной защиты

Антидроновой тоннель (Фото: Генштаб)

Так называемые антидроновые тоннели построены в пяти областях Украины, планируется ими накрыть дороги общего пользования во всех прифронтовых регионах. Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщил руководитель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин.

По его словам, инженерные конструкции антидроновой защиты уже построили в прифронтовых Донецкой, Сумской, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

Он добавил, что планируется накрытие автомобильных дорог общего пользования во всех прифронтовых регионах в соответствии с потребностями Вооруженных Сил Украины.

"Объем средств уточняется в зависимости от фактических потребностей военных подразделений и протяженности участков", – уточнил Сухомлин, отвечая на вопрос о стоимости работ.

Глава агентства констатировал, что такие конструкции значительно уменьшают вероятность поражения техники и личного состава, а также изменяют траекторию кумулятивной струи, однако не обеспечивают стопроцентной защиты от всех типов БпЛА и боевых угроз.

Он отметил, что эффективность повышается за счет комплексного применения пассивной (сетки, шторы, средства радиоэлектронной борьбы) и активной (стрелковое оружие и т.д.) защиты.

Также Сухомлин рассказал, что сейчас агентство совместно с профильными научными организациями прорабатывает вопрос определения оптимальной стоимости работ с учетом логистики поставок материалов и различных технологий.

Чиновник констатировал, что стоимость может отличаться в зависимости от региона и доступности материалов и техники.