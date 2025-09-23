В Запорожской области строят антидроновые тоннели. К концу года закроют 100 км дорог

Один из антидронових тоннелей уже готов, еще три – на этапе строительства

Антидроновая сетка (скриншот видео Суспільного)

В Запорожской области начали строить антидроновые тоннели. До конца 2025 года планируют обезопасить 100 км дорог в регионе, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Тоннели будут защищать прифронтовые дороги в области от атак российских БпЛА. Федоров отметил, что сейчас работы идут "усиленными темпами". Первый тоннель уже завершен силами одной из военных бригад.

Еще три антидроновых тоннеля строятся, сейчас их готовность составляет 60%. Их строит Государственная специальная служба транспорта.

Антидроновые тоннели должны защитить от российских атак как гражданских, так и военных, отметил глава ОВА.