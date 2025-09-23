В Запорожской области строят антидроновые тоннели. К концу года закроют 100 км дорог
В Запорожской области начали строить антидроновые тоннели. До конца 2025 года планируют обезопасить 100 км дорог в регионе, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
Тоннели будут защищать прифронтовые дороги в области от атак российских БпЛА. Федоров отметил, что сейчас работы идут "усиленными темпами". Первый тоннель уже завершен силами одной из военных бригад.
Еще три антидроновых тоннеля строятся, сейчас их готовность составляет 60%. Их строит Государственная специальная служба транспорта.
Антидроновые тоннели должны защитить от российских атак как гражданских, так и военных, отметил глава ОВА.
- 9 августа Генштаб сообщил, что в Сумской области над дорогами строят "антидроновые туннели" и показал процесс.
- Запорожье находится третий день под усиленными атаками РФ. В ночь на 22 сентября оккупанты ударили по Запорожью, Сумах и Киевской области, сообщалось о погибших и раненых.
- В ночь на 23 сентября Россия атаковала город шестью авиабомбами. Один человек погиб, есть раненые.
- Днем враг ударил пятью "шахедами", в результате чего погиб человек, 12 обратились за помощью врачей.
Комментарии (0)